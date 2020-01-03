В МВД появятся новые подразделения полиции по борьбе с наркотиками

Новости

Волонтерам разрешили работать над сохранением объектов культурного наследия 15:37
В ДТП на подъезде к Архызу пострадала женщина 15:20
Видео: потоки воды уносят автомобили с улиц Джакарты 15:16
Фермер на Ставрополье решил собрать новогодние елки горожан для коз 15:11
Видео: Омский хор записал свою версию песни из сериала "Ведьмак" 15:00
XVI Рождественский турнир по хоккею на приз Президента РБ стартовал в Минске 14:49
Минобороны: РВСН проведут в этом году более 200 учений 14:42
Французская фигуристка сдала положительный допинг-текст на кокаин 14:40
СМИ: Мужчина расстрелял любовника супруги в мэрии французского города 14:33
В Москве появится новый полигон для беспилотников 14:29
В Подольске в частном доме при пожаре погибла семья с детьми 14:14
Эрдоган одобрил закон о вводе войск в Ливию 14:12
Премьер утвердил правила выплаты грантов в размере 125 тыс. рублей школьникам 14:09
Захарова дала оценку операции США по убийству иранского генерала 14:02
Более 40 человек в Китае заболели пневмонией неизвестного происхождения 14:01
Новогоднее чудо: Жительница Петрозаводска спасла сбитого машиной пса 13:48
Военный эксперт оценил место российской морской пехоты в рейтинге США 13:20
В Израиле нашли монеты времен легендарного халифа Гаруна Аль-Рашида 13:18
Синоптики рассказали, когда в Москву придут морозы 13:14
Психологи предупредили об опасности проведения новогодних каникул вместе 13:13
Буран в норильском автобусе сняли на видео 13:12
Citroen представит авто с перпендикулярной парковкой 13:00
Видео: Российские парашютисты прыгнули с главного небоскреба Пусана 13:00
Россия перевыполнила сделку ОПЕК+ на 2,6% 12:51
В Польше школьники танцем показали пытки заключенных Освенцима 12:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Что нужно знать тем, кто решит поститься перед Рождеством
Что нужно знать тем, кто решит поститься перед Рождеством
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
03.01.2020 15:43
Рубрика: Власть

В МВД появятся новые подразделения полиции по борьбе с наркотиками

Текст: Иван Егоров
Новые подразделения полиции по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете появятся в структуре МВД России к 10 января 2020 года.

Напомним, что об этом перед Новым годом сообщил на круглом столе в Госдуме временно исполняющий обязанности начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров.

Перед этим на коллегии МВД уже было принято решение о создании нового подразделения по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, в том числе через интернет. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, до 30 декабря организационно-штатное управление ведомства подготовит приказ о внесении соответствующих изменений в штатные расписания подразделений центрального аппарата министерства. Одновременно будут разработаны аналогичные приказы в территориальных ОВД. Видимо, будут расширены полномочия Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ), куда входит и широко известное в виртуальном мире и за его пределами Управление "К". Теперь их задачей станет в том числе и предотвращение виртуальной торговли наркотиками. Кроме новых подразделений, в этом году появится и уголовная ответственность за пропаганду наркотиков в Интернете.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
МВД предлагает ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков

Именно на коллегии МВД России 28 октября Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. МВД такие поправки в УК и УПК РФ уже подготовило. Так, в проекте федерального закона предлагается установить уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием интернета. Сейчас в Кодексе об административных правонарушениях РФ установлена максимальная санкция за пропаганду наркотиков в виде штрафа до 5 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - до 1 миллиона рублей. Размер штрафа для иностранца или лица без гражданства - до 5 тысяч рублей. Предусмотрено и наказание в виде выдворения за пределы России или административный арест на срок до 15 суток.

Проанализировав ситуацию за последние годы с наркопотреблением в МВД пришли к выводу, что административной ответственности за пропаганду употребления наркотиков явно недостаточно. Поэтому, согласно новому проекту закона, пропаганду употребления наркотиков будет предусмотрено несколько видов наказаний. Максимальное - лишение свободы на 2 года. Кроме того возможны штраф в размере до 50 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо ограничение свободы на срок до 2 лет. При этом "за склонение к потреблению наркотиков с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет" предлагается установить повышенную уголовная ответственность.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД Борьба с наркотиками

Главное сегодня

Захарова дала оценку операции США по убийству иранского генерала
Правительство России выделило 11 млрд рублей на спортивные объекты
Эрдоган одобрил закон о вводе войск в Ливию
Премьер утвердил правила выплаты грантов в размере 125 тыс. рублей школьникам
Определились полуфинальные пары молодежного ЧМ по хоккею