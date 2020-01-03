В Нидерландах несколько организаций получили письма со взрывчаткой

За неделю сразу пять фирм, расположенных в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте, получили письма со взрывчаткой. Ни одно из них не взорвалось.

Такие письма были доставлены на заправки, в отель, на предприятие по продаже автомобилей и в агентство недвижимости, сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание NL Times. По данным полиции, все подозрительные письма были объемными, на них был размещен логотип организации по взысканию долгов CIB и указан ее адрес в Роттердаме. Кстати, в штаб-квартире этой организации была обнаружена шестая "почтовая бомба".

Власти Нидерландов призвали жителей Роттердама быть бдительными при получении писем от CIB. Однако прямая связь между предприятием по взысканию долгов и почтовыми отправлениями со взрывчаткой исключена. О задержании подозреваемых пока ничего не сообщается.