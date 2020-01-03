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03.01.2020 12:50
Рубрика: В мире

В Польше школьники танцем показали пытки заключенных Освенцима

Текст: Игорь Дунаевский

Учащиеся польской деревенской школы выступили с танцевальным представлением, в основу которого легли пытки и убийства заключенных концентрационного лагеря Освенцим во время Второй мировой войны. Об этом сообщает издание Newsweek Polska.

В начале танца ученики младших классов в одеждах заключенных лагеря стоят под колючей проволокой около двух старших учеников, одетых в форму сотрудников гестапо.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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После этого "узники" падают "надзирателям" в ноги, тем самым показывая смерть, а появляющаяся в этот момент дымовая машина изображает газовую камеру. В завершении представления перед публикой выступил один из родителей учащихся, чьи родственники были жертвами Освенцима, и заявил, что Польша заслуживает компенсации от Германии за действия нацистов.

Выступление прошло 10 декабря в Замойском повяте на востоке Польши. Однако СМИ обратили на него внимание только сейчас. Свое отношение к мероприятию высказал и музей Освенцима, который на своей страничке в Twitter назвал плохой идеей переодевать школьников в форму СС и инсценировать смерть.

Взрослых же, ответственных за организацию постановки, музей обвинил в отсутствии чувствительности, необходимой для обучения детей сложной и трагической истории Освенцима.

В мире Европа Польша Вторая мировая война

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