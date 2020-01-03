Венесуэла будет продавать нефть и золото за криптовалюту

Венесуэла будет продавать нефть за национальную криптовалюту петро. Об этом в четверг объявил президент страны Николас Мадуро, напомнив, что страна уже продает за петро железо и сталь.

Боливарианская республика заключила контракты "на продажу нефти, стали, железа и алюминия, и мы будем продавать часть добываемого золота в петро", - цитирует Мадуро ТАСС, ссылаясь на газету El Nacional.

Венесуэльский лидер также отметил, что его страна успешно внедряет криптовалюту и в повседневную жизнь граждан. Так, в декабре власти перечислили приуроченные к новогодним праздникам пособия пенсионерам и госслужащим в петро. Мадуро подчеркнул, что пробное использование петро проходит успешно.

Напомним, о запуске национальной криптовалюты петро было объявлено в октябре 2017 года. Ее продажа началась в феврале 2018 года. Стоимость национальной криптовалюты Венесуэлы приравнена к цене барреля добываемой в стране нефти.