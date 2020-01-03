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03.01.2020 13:00
Рубрика: В мире

Видео: Российские парашютисты прыгнули с главного небоскреба Пусана

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

В интернете появился ролик, где запечатлен прыжок российских бейс-джамперов с самого высокого 101-этажного небоскреба LCT The Sharp в южнокорейском Пусане. На ролике видно, как два молодых человека поднимаются на крышу небоскреба, идут по ней и становятся на краю. Оттуда открывается хорошая панорама на крупнейший пляж Южной Кореи Хэундэ, на первой линии которого расположен жилой комплекс LCT The Sharp, состоящий из трех башен - две по 85 и одна из 101 этажа. Для прыжка спортсмены выбрали самую большую - 101-этажную, высота которой составляет 411 метров.

Фото: скриншот с www.facebook.com
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Это видео привлекло большое внимание южнокорейских СМИ, которые продемонстрировали ролик, вырезав сам момент полета. Показано лишь, как парашютисты благополучно приземляются на песок пляжа.

В видео также добавлены кадры, которые сняли случайные прохожие, когда наблюдали прыжки, совершенные российскими парашютистами в Пусане с других высотных зданий. Всего же в этом мегаполисе спортсмены совершили без разрешения несколько прыжков, выбрав для этого крышу 42-этажного отеля высотой 155 метров и другие высотные строения. Однажды они приземлились на крышу торгового центра.

В конце концов нарушители спокойствия были арестованы местной полицией, им предъявили обвинения в незаконном проникновении в частную собственность и запретили выезд из страны на 10 дней. Спортсмены извинились, заплатили штраф размеров в 5 миллионов вон каждый (около 4400 долларов США), после чего покинули Корею.

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