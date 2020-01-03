Новости

США ввели санкции против главы военного ведомства Кубы 02:09
Ракеты взорвались возле международного аэропорта Багдада 01:49
Власти Ливана получили ордер на арест бывшего босса Nissan Карлоса Гона 01:10
Определились полуфинальные пары молодежного ЧМ по хоккею 00:56
Россия встретится со Швецией в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею 00:52
Число погибших при крушении Ан-12 в Судане возросло до 18 человек 00:09
"Милан" объявил о подписании контракта с Ибрагимовичем 00:00
Анна Кузнецова напомнила родителям о важности новогоднего чуда 02.01.2020
Трех женщин подозревают в поджоге питомника для обезьян в Германии 02.01.2020
В Москве продлен "желтый" уровень погодной опасности 02.01.2020
Пятнадцать человек погибли в результате крушения самолета в Судане 02.01.2020
Британский журнал для домохозяек признал Крым российским 02.01.2020
Финны обыграли США в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею 02.01.2020
Трамп предостерег Эрдогана от военного вторжения в Ливию 02.01.2020
СК возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме в Твери 02.01.2020
Боровшийся с раком онколог сообщил, что не смог победить болезнь 02.01.2020
Жириновский раскритиковал решение парламента Турции по Ливии 02.01.2020
В центре Петербурга горящий мужчина упал с крыши на прохожую 02.01.2020
Новое правительство Австрии выступило за смягчение санкций против РФ 02.01.2020
В аэропорту Шереметьево внедрят электронную систему медосмотра 02.01.2020
Сборная Канады стала вторым полуфиналистом молодежного ЧМ по хоккею 02.01.2020
Секретный ракетный танк: в Японии напомнили об оружии будущего из СССР 02.01.2020
В Пензе сотрудника центра занятости задержали за убийство коллеги 02.01.2020
В Челябинской области четыре человека погибли в ДТП на трассе 02.01.2020
В Саратове мужчина обнаружил на даче тела двоих рабочих 02.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
03.01.2020 01:10
Рубрика: В мире

Власти Ливана получили ордер на арест бывшего босса Nissan Карлоса Гона

Текст: Максим Макарычев
Власти Ливана получили ордер Интерпола на арест бывшего босса Nissan Карлоса Гона. Красное уведомление Интерпола, призывающее власти арестовать разыскиваемого человека, было получено силами внутренней безопасности Ливана в четверг, однако до сих пор не было передано в судебную систему страны, сообщил Reuters источник в ливанском суде.
Фото: AP Photo/Christophe Ena Фото: AP Photo/Christophe Ena
Фото: AP Photo/Christophe Ena

Высокопоставленный представитель ливанской службы безопасности заявил, что пока не ясно, будет ли вызван Гон в ведомство для допроса относительно ордера Интерпола. В службе безопасности дали понять, что Ливан не выдает своих граждан иностранным государствам.

В прошлом, когда Ливан получал красные уведомления Интерпола в отношении ливанских граждан, проживающих в этой стране, эти лица не задерживались, однако их паспорта были конфискованы, кроме того, для них был установлен залог, сообщил судебный источник.

Гон имеет гражданство Франции, Ливана и Бразилии. У него глубокие связи с Ливаном, страной его детства, где он имеет инвестиции в банках, недвижимости и вкладывал средства в развитие виноградников.

Фото: AP Photo/Thibault Camus
В Турции арестовали организаторов побега экс-главы Nissan Карлоса Гона

Миллионер был объявлен в международный розыск после того, как во вторник сообщил о том, что бежал в Ливан, чтобы избежать так называемой "сфальсифицированной" системы правосудия в Японии. В этой стране ему предъявлены обвинения, связанные с предполагаемыми финансовыми преступлениями. Источники, близкие к Гону, сообщили агентству о том, что задержка судебного разбирательства и строгий запрет на общение с женой побудили его к реализации плана использования частной охранной компании для нелегального вывоза его из Японии на частном самолете.

По их словам, после прилета в Бейрут Гон встретился с президентом Ливана Мишелем Ауном и был тепло встречен им, хотя в президентской администрации отрицают, что такая встреча состоялась. Исполняющий обязанности министра обороны этой страны Элиас Бу Сааб сказал, что Ливан не играл никакой роли в бегстве Гона из Японии.

Между тем власти Турции начали расследование обстоятельств его дерзкого побега из Японии через Стамбул в Ливан. Турецкая полиция в четверг задержала семь человек, включая четырех пилотов, в рамках расследования перелета Гона через турецкое воздушное пространство, сообщила пресс-секретарь полиции Турции. Данные отслеживания рейсов показывают, что Гон использовал два разных самолета для полета в Стамбул, а затем в Ливан.

После высадки в Бейруте Гон заявил, что его семья не сыграла никакой роли в его бегстве из Японии. "Я один договорился о моем отъезде", - сказал он.

Фото: Kiyoshi Ota/Getty Images
Как экс-глава Renault-Nissan Карлос Гон сбежал из-под ареста в Японии

Гон был арестован в Токио в ноябре 2018 года и обвиняется в финансовых преступлениях, в том числе в сокрытии доходов и обогащении за счет платежей, поступавших в автосалоны на Ближнем Востоке. Он отрицает все обвинения в свой адрес.

Nissan уволил Гона с поста президента компании, заявив, что внутреннее расследование выявило его правонарушения, в том числе занижение его зарплаты, когда он был ее исполнительным директором, а также перевод 5 миллионов долларов из средств Nissan на счет, в котором "он имел личный интерес".

В мире Ближний Восток Ливан

Главное сегодня

ГИБДД допустила изменение практической части экзамена на права
Турецкий парламент одобрил отправку военных в Ливию
В Кургане скончался всемирно известный конструктор БМП
Название Голландия официально перестало существовать
Иран заявил о попытке США сорвать совместные учения с РФ и КНР