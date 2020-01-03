Власти Ливана получили ордер на арест бывшего босса Nissan Карлоса Гона

Власти Ливана получили ордер Интерпола на арест бывшего босса Nissan Карлоса Гона. Красное уведомление Интерпола, призывающее власти арестовать разыскиваемого человека, было получено силами внутренней безопасности Ливана в четверг, однако до сих пор не было передано в судебную систему страны, сообщил Reuters источник в ливанском суде.

Высокопоставленный представитель ливанской службы безопасности заявил, что пока не ясно, будет ли вызван Гон в ведомство для допроса относительно ордера Интерпола. В службе безопасности дали понять, что Ливан не выдает своих граждан иностранным государствам.

В прошлом, когда Ливан получал красные уведомления Интерпола в отношении ливанских граждан, проживающих в этой стране, эти лица не задерживались, однако их паспорта были конфискованы, кроме того, для них был установлен залог, сообщил судебный источник.

Гон имеет гражданство Франции, Ливана и Бразилии. У него глубокие связи с Ливаном, страной его детства, где он имеет инвестиции в банках, недвижимости и вкладывал средства в развитие виноградников.

Миллионер был объявлен в международный розыск после того, как во вторник сообщил о том, что бежал в Ливан, чтобы избежать так называемой "сфальсифицированной" системы правосудия в Японии. В этой стране ему предъявлены обвинения, связанные с предполагаемыми финансовыми преступлениями. Источники, близкие к Гону, сообщили агентству о том, что задержка судебного разбирательства и строгий запрет на общение с женой побудили его к реализации плана использования частной охранной компании для нелегального вывоза его из Японии на частном самолете.

По их словам, после прилета в Бейрут Гон встретился с президентом Ливана Мишелем Ауном и был тепло встречен им, хотя в президентской администрации отрицают, что такая встреча состоялась. Исполняющий обязанности министра обороны этой страны Элиас Бу Сааб сказал, что Ливан не играл никакой роли в бегстве Гона из Японии.

Между тем власти Турции начали расследование обстоятельств его дерзкого побега из Японии через Стамбул в Ливан. Турецкая полиция в четверг задержала семь человек, включая четырех пилотов, в рамках расследования перелета Гона через турецкое воздушное пространство, сообщила пресс-секретарь полиции Турции. Данные отслеживания рейсов показывают, что Гон использовал два разных самолета для полета в Стамбул, а затем в Ливан.

После высадки в Бейруте Гон заявил, что его семья не сыграла никакой роли в его бегстве из Японии. "Я один договорился о моем отъезде", - сказал он.

Гон был арестован в Токио в ноябре 2018 года и обвиняется в финансовых преступлениях, в том числе в сокрытии доходов и обогащении за счет платежей, поступавших в автосалоны на Ближнем Востоке. Он отрицает все обвинения в свой адрес.

Nissan уволил Гона с поста президента компании, заявив, что внутреннее расследование выявило его правонарушения, в том числе занижение его зарплаты, когда он был ее исполнительным директором, а также перевод 5 миллионов долларов из средств Nissan на счет, в котором "он имел личный интерес".