Российские военнослужащие вместе с турецкими коллегами помогли восстановить электростанцию Мабрука, расположенную в провинции Хасеке на севере Сирии. Эта станция обеспечивает электроэнергией половину населенных пунктов и все предприятия провинции.

По словам сотрудника электростанции, семь лет она находилась в "ужасном состоянии, не производилось ее обслуживание", а после очередных атак террористов станция стала непригодной. Однако, благодаря российским военным ее удалось восстановить, пишет ТАСС. Рядом с электростанцией расположен крупнейший в Хасеке элеватор. Военнослужащие РФ его уже разминировали. В провинции, что элеватор снова начнет работать к июлю.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, сейчас в Сирии ведутся работы по восстановлению и ремонту 2,7 тысячи жилых домов, 220 школ, 233 медицинских учреждений, 198 электроподстанций и множества других объектов.