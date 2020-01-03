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03.01.2020,  
13:20
Текст:  Руслан Мельников

Военный эксперт оценил место российской морской пехоты в рейтинге США

Эксперт высказал свое мнение о месте российской морской пехоты в рейтинге, появившемся в американских СМИ. Речь идет о материале The National Interest, в котором говорится о том, что морская пехота РФ попала в пятерку лучших.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал RT эту публикацию. По его словам, американцы просто не могли не поставить на первое место своих морпехов. Однако такая позиция все же является спорной.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"Они за счет морской пехоты России поднимают авторитет своих морских пехотинцев... Вообще, у нас у морской пехоты большой боевой опыт, и это победный боевой опыт, в отличие от американской", - уверен Виктор Литовкин.

Он также отметил 61-ю отдельную бригаду морской пехоты, которая базируется на Кольском полуострове. По словам эксперта, военнослужащие этой бригады проходят подготовку в таких суровых арктических условиях, в которых американцы не проводят свои тренировки.

"Наша морская пехота действительно подготовлена на очень высоком уровне", - резюмировал эксперт.

Между тем автор публикации The National Interest признал, что российские морпехи занимают второе место. При этом отмечается их подготовленность и боеспособность. Кстати, в материале упоминается и 61-я отдельная бригада морской пехоты, как одно из самых опытных подразделений российской армии.

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