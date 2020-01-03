Военный эксперт оценил место российской морской пехоты в рейтинге США

Эксперт высказал свое мнение о месте российской морской пехоты в рейтинге, появившемся в американских СМИ. Речь идет о материале The National Interest, в котором говорится о том, что морская пехота РФ попала в пятерку лучших.

Полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал RT эту публикацию. По его словам, американцы просто не могли не поставить на первое место своих морпехов. Однако такая позиция все же является спорной.

"Они за счет морской пехоты России поднимают авторитет своих морских пехотинцев... Вообще, у нас у морской пехоты большой боевой опыт, и это победный боевой опыт, в отличие от американской", - уверен Виктор Литовкин.

Он также отметил 61-ю отдельную бригаду морской пехоты, которая базируется на Кольском полуострове. По словам эксперта, военнослужащие этой бригады проходят подготовку в таких суровых арктических условиях, в которых американцы не проводят свои тренировки.

"Наша морская пехота действительно подготовлена на очень высоком уровне", - резюмировал эксперт.

Между тем автор публикации The National Interest признал, что российские морпехи занимают второе место. При этом отмечается их подготовленность и боеспособность. Кстати, в материале упоминается и 61-я отдельная бригада морской пехоты, как одно из самых опытных подразделений российской армии.