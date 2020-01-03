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03.01.2020 08:47
Рубрика: В мире

NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире

Фото: Виталий Невар/ТАСС Фото: Виталий Невар/ТАСС
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Американский журнал The National Interest включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире наряду с морпехами США, Великобритании, Южной Кореи и Китая. Возглавил рейтинг американский Корпус морской пехоты, который, по мнению издания, выделяется своей численностью - около 186 тысяч человек, а также 38 тысяч резервистов (данные за 2017 год).

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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На втором месте - морская пехота РФ, пишет РИА Новости. Российские морпехи являются хорошо подготовленной и боеспособной силой, подчеркивает автор публикации. На третьей строчке рейтинга - Королевская морская пехота Великобритании, численностью около семи тысяч человек.

Далее следует морская пехота Южной Кореи (около 29 тысяч человек по состоянию на 2018 год). Издание отмечает, что южнокорейские военные обучаются у американских специалистов. Замыкает пятерку лучших морская пехота КНР, которая насчитывает около 30 тысяч человек. The National Interest отмечает, что у китайских морпехов отсутствует боевой опыт, и для решения этой проблемы Китай тесно сотрудничает с Россией.

Ранее сообщалось, что подразделения морской пехоты России переходят на современное вооружение и военную технику, используют в своей службе беспилотные летательные аппараты. В 2019 году морские пехотинцы приняли участие в более чем 20 боевых службах на борту кораблей ВМФ России в различных районах Мирового океана.

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