NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире

Американский журнал The National Interest включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире наряду с морпехами США, Великобритании, Южной Кореи и Китая. Возглавил рейтинг американский Корпус морской пехоты, который, по мнению издания, выделяется своей численностью - около 186 тысяч человек, а также 38 тысяч резервистов (данные за 2017 год).

На втором месте - морская пехота РФ, пишет РИА Новости. Российские морпехи являются хорошо подготовленной и боеспособной силой, подчеркивает автор публикации. На третьей строчке рейтинга - Королевская морская пехота Великобритании, численностью около семи тысяч человек.

Далее следует морская пехота Южной Кореи (около 29 тысяч человек по состоянию на 2018 год). Издание отмечает, что южнокорейские военные обучаются у американских специалистов. Замыкает пятерку лучших морская пехота КНР, которая насчитывает около 30 тысяч человек. The National Interest отмечает, что у китайских морпехов отсутствует боевой опыт, и для решения этой проблемы Китай тесно сотрудничает с Россией.

Ранее сообщалось, что подразделения морской пехоты России переходят на современное вооружение и военную технику, используют в своей службе беспилотные летательные аппараты. В 2019 году морские пехотинцы приняли участие в более чем 20 боевых службах на борту кораблей ВМФ России в различных районах Мирового океана.