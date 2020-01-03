Волонтерам разрешили работать над сохранением объектов культурного наследия

Правительство России разрешило привлекать волонтеров к работам по сохранению объектов культурного наследия. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Добровольцы смогут участвовать в ремонтных работах для поддержания объекта в эксплуатационном состоянии, по его приспособлению для современного использования, в том числе работы по приспособлению инженерных систем и оборудования, и в благоустройстве территории.

Для привлечения волонтеров подрядчик, работающий на объекте, должен заключить с волонтерской организацией договор на конкретный объект культурного наследия, и уже эта организация займется набором волонтеров, с которыми также обязана подписать требуемые соглашения.