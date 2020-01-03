Восемь детей госпитализированы на Украине после пожара в клубе

В Тернопольский области Украины восемь детей получили разной степени ожоги после пожара, возникшего в ходе праздничных мероприятий в сельском клубе. Все пострадавшие госпитализированы, передает РИА Новости.

"В 17​​​.40 (18.40 по мск) спасателям в Тернопольской области поступило сообщение о хлопке неизвестного происхождения с последующим горением в помещении клуба в селе Угринов Подгаецкого района, - говорится в сообщении Государственной службы по ЧС. - Вследствие данного события 8 детей госпитализированы в больницу с ожогами".

После хлопка возник пожар на площади около 30 кв.метров, который был потушен прибывшими спасателями. Причиной возгорания, по всей видимости, стала пиротехника.