Впервые за пять лет на рынке труда наметится качественный сдвиг

В 2019 году общая безработица в России установила исторический минимум. Специально для "Российской газеты" Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ "Альпари", дала прогноз по рынку труда на 2020 год и назвала самые перспективные профессии.

Какая ситуация ожидается на рынке труда в 2020 году? Стоит ли ждать массовых увольнений или, наоборот, сокращения числа безработных?

Бодрова: Официальные ожидания Минтруда предполагают, что объем безработных в 2020 году останется вблизи отметки 3,4 миллиона человек, а уровень безработицы сохранится на историческом минимуме.

По итогам ушедшего 2019 года уровень ожидается в пределах 4,6-4,7 процента от экономически активного населения России. В целом, в пуле высокоразвитых экономик мира, в который уверенно входит и Россия, целевым уровнем безработицы является 6 процентов.

Так что официальная статистка может только обнадеживать. Однако нельзя не учитывать факты, что в российских регионах немалая доля работников занята на полставке или получает совсем небольшие выплаты из региональных бюджетов.

Красивые цифры на федеральном уровне совсем не решают и проблемы дефицита кадров внутри экономической системы. Сегодня постоянный и динамичный прогресс программы подготовки специалистов просто не успевает за рыночным спросом.

Резкого сокращения численности безработных не предполагается: "квалификационная яма" не даст рынку труда новых специалистов с нужным уровнем знаний и опыта, остальные же будут трудоустраиваться в обычном порядке.

Резкого прироста рабочих мест тоже не предполагается: для того, чтобы бизнес развивался в этом направлении, нужны спокойные и стабильные условия работы, без налогового и бюрократического прессинга. Пока их нет.

В каких областях ожидать приток сотрудников, а в каких наоборот?

Бодрова: Существующие тренды останутся в силе, резкой смены приоритетов в секторе занятости не предвидятся. Однако с течением времени они меняются.

Растут требования и ожидания в качестве и конкурентоспособности, общему уровню компетенции сотрудников.

Растут и требования к технологическим навыкам, и личным способностям поддерживать стабильные уровни взаимодействия с коллегами и неформальными связями. Сотрудник-2020 должен быть психологически устойчив, морально гибок, готов к постоянному обучению и работе на результат, который, впрочем, в русле работы может меняться.

Какие, на Ваш взгляд, самые перспективные и прибыльные профессии в ближайшем будущем?

Бодрова: Спрос на следующие профессии сейчас видится все более выраженным. Это дата-аналитики, маркетологи нового уровня (в части вывода продукции на новые рынки, которые заранее требуется исследовать), биотехнологи, специалисты в области сельского хозяйства - здесь давно назрела потребность в прогрессе.

Прибыльность профессии зависит не от ее востребованности теперь на рынке труда, а от уровня квалификации сотрудника, его опыта и готовности привнести в бизнес что-то принципиально новое.

Какие факторы влияют на образование высоких зарплат?

Бодрова: В России все еще много "диких денег", в отличие от развитых государств. Это дает возможности работодателю назначить бонусные системы, 13-е зарплаты и прочие вознаграждения, которые могли бы быть приятной системой мотивации сотрудников.

Сама по себе заработная плата в России до сих пор неконкурентоспособна в сравнении с иностранными аналогами при уровне образования вполне сопоставимом.

Сейчас рынок труда идет по пути, где сотрудник, привносящий качественные изменения в рабочий процесс, может рассчитывать на индексацию оплаты труда, если окажется способным защитить перед работодателем свои заслуги и привлечь к ним нужное внимание. "Пересидеть" и дождаться общей индексации уже не получится, нужно двигаться быстрее обычного.

Стоит ждать роста реальных зарплат в среднем по стране в 2020 году?

Бодрова: Работодатели почувствуют в себе силы конкурировать за рабочую силу путем повышения заработной платы, только когда окажутся в сравнительно комфортных экономических и финансовых условиях.

Это означает, что налоговый прессинг и влияние бюрократической машины сейчас слишком велики для того, чтобы думать о стратегическом расширении бизнеса. Комфорт для работодателя почти автоматически означает открытые двери для повышения зарплат сотрудникам, ведь в таких условиях бизнес-процессы идут значительно легче и проще.

Но пока оснований для подобных условий крайне мало. Средние ожидания относительно темпов роста ВВП РФ в 2020 году составляют 1,7-1,8 процента, вряд ли экономика при текущих вводных выйдет на озвученные 2-2,5 процента в реальности.

Тем не менее именно в 2020 году у рынка труда впервые за пять лет есть все шансы показать качественный скачок. Ведь за последние пять лет доходы населения упали на 11 процентов, но при этом большинство работодателей сохранили высокую маржу своего бизнеса на фоне более чем комфортных цен на энергоносители.

Сейчас складывается благоприятная ситуация в экономике, и, конечно, это говорит от том, что работодатели учтут факт завышенной маржи при индексации заработной платы в новом году. По нашему мнению, в 2020 году это может затронуть 10-15 процентов компаний, а средний уровень индексации может составить 5-15 процентов. В остальных организациях рост тоже должен произойти, но не более чем на 1,5-2 процента.

При этом здесь немаловажна и нематериальная мотивация сотрудников, которая уже находит в добровольном страховании здоровья, обучении и переобучении сотрудников. Это очень серьезный нематериальный фактор, влияющий на рост человеческого капитала, повышение конкурентоспособности российских трудовых ресурсов.