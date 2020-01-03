Врач объяснил, как быстро убрать живот после праздников

Чтобы за несколько недель уменьшить обхват талии на пять сантиметров, надо следовать трем простым правилам, считает доктор Михаэль Деспегель.

Суть в том, чтобы два раза в неделю практиковать улучшающую жировой обмен кардиотренировку. Еще два раза в неделю надо делать силовые упражнения - они помогут не только укрепить мышцы, но и "стабилизировать осанку".

Третье правило заключается в том, чтобы четыре дня в неделю правильно питаться, стараясь снизить калорийность рациона. Остальные три дня предполагают отдых - без физических упражнений и строгой диеты. Однако это не значит, что надо переедать. Просто питайтесь в обычном режиме, стараясь избегать высококалорийной вредной еды.

Как пояснил Михаэль Деспегель, формула помогает не только похудеть, но и улучшить самочувствие.

Напомним, что окружность талии у мужчин более 106 сантиметров и у женщин более 94 сантиметров грозит не только развитием ожирения, но и проблемами со здоровьем - высоким риском сердечного приступа, появлением диабета второго типа, нарушением жирового обмена, повышением артериального давления.