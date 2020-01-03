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03.01.2020 10:48
Рубрика: Общество

Врач рассказал, чем опасен алкоголь в новогодние праздники

Текст: Сергей Жуков

Если человек проводит длинные новогодние праздники в обнимку с алкогольными напитками, это может печально закончиться для его здоровья. Об этом предупредил главный психиатр-нарколог Москвы Евгений Брюн.

Фото: iStock
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По его словам, распитие спиртного больше одного дня - уже запой. Поэтому если человек пьет все праздники напролет, это тревожный сигнал. "Могут возникнуть разного рода осложнения - от соматических проблем (острые расстройства внутренних органов) до психических расстройств, нарушения настроения, сна, поведения, - рассказал агентству "Москва" Евгений Брюн. - Обычно, выпив вечером, здоровый человек не продолжает на следующий день, так как не позволяет самочувствие". Алкоголик же, отмечает врач, способен пить несколько дней подряд.

По словам Брюна, спиртное "выветривается" из организма от трех дней до трех недель.

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