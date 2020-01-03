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03.01.2020 04:45
Рубрика: В мире

ВВС Польши начали охранять воздушное пространство стран Балтии

Миссия по охране воздушного пространства стран Балтии перешла к подразделению военно-воздушных сил Польши. Об этом стало известно в четверг из сообщения пресс-службы главного штаба Сил обороны Эстонии.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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На протяжении четырех месяцев военные летчики Польши будут выполнять свою миссию на истребителях F-16, пишет ТАСС. Службу они будут нести круглосуточно, совершая регулярные тренировочные полеты. При необходимости они будут подниматься в воздух для опознания объектов.

Страны Балтии вступили в НАТО в 2004 году. С этого момента охрану их воздушного пространства осуществляют ВВС стран - членов альянса в порядке ротации. Они базируются на эстонской авиабазе Эмари, а также на литовской базе Зокняй.

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