Взносы в социальные фонды будут взиматься с более высоких зарплат

В 2020 году увеличивается предельный порог зарплат, с которых взимаются взносы в Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС).

Так, взносы в ФСС будут браться максимум с годовой зарплаты 912 тысяч рублей (или 76 тысяч в месяц), в прошлом году максимальный порог составлял 865 тысяч рублей в год (72 тысячи рублей в месяц).

Взносы в ПФР работодатели будут перечислять за работников с максимальной годовой зарплаты 1,292 миллиона рублей 107,6 тысячи в месяц. В 2019 году предельная сумма была 1,15 миллиона рублей или 95,8 тысячи рублей. Ставка - 22%. Впрочем, если у работника зарплата выше, то с этого "хвоста" тоже будут делаться взносы, только уже в размере 10%.

По мере роста облагаемой базы для исчисления страховых взносов, растет у застрахованных работников и число пенсионных коэффициентов, которые человек накопить может за год. Например, за прошедший год каждый работник мог накопить 9,15 балла. В 2020 году его копилка сможет пополниться максимум на 9,57 балла, а с 2021 года - на 10 баллов.

Чем больше баллов накопит работник за свою трудовую жизнь, тем выше его будущая пенсия. В 2020 году средняя стоимость одного пенсионного коэффициента составит 93 рубля.

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