У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

WhatsApp отключился на миллионах смартфонов

Текст:   Антон Благовещенский
03.01.2020,  
20:26
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С начала января 2020 года мессенджер WhatsApp перестал работать на смартфонах, базирующихся на операционной системе Windows Phone. Это связано с тем, что разработчики официально прекратили поддержку версии мессенджера для устаревшей платформы от Microsoft.

По данным NetMarketShare, рыночная доля Windows Phone во всем мире насчитывает около 0,05 процента, то есть без доступа к WhatsApp остались миллионы устройств.

Менее чем через месяц, 1 февраля, мессенджер перестанет работать на смартфонах под управлением Android 2.3.7 и iOS 8, а также более старших версий этих платформ, сообщается на официальном сайте.

Samsung представил смартфоны S10 Lite и Note10 Lite. Названы цены в России
Берите, не пожалеете. Пять лучших смартфонов 2019 года

Чтобы продолжить пользоваться WhatsApp, предлагается приобрести смартфон на Android 4.0.3, iOS 9 (или более новых версиях), а также аппарат под управлением KaiOS версии 2.5.1 и новее, после чего установить приложение и подтвердить номер телефона. Экспорт чатов осуществляется посредством электронной почты.

смартфоны
В Android добавят долгожданную возможность 27.12.2019
Назван самый популярный смартфон в России. И это не Xiaomi 26.12.2019
мессенджеры
Одно сообщение оказалось способно сломать WhatsApp 17.12.2019
WhatsApp отключится на миллионах смартфонов в 2020 году 10.12.2019
WhatsApp
WhatsApp избавился от раздражающей ошибки 09.12.2019
В WhatsApp появилась новая полезная функция 09.12.2019