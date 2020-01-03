WhatsApp отключился на миллионах смартфонов

С начала января 2020 года мессенджер WhatsApp перестал работать на смартфонах, базирующихся на операционной системе Windows Phone. Это связано с тем, что разработчики официально прекратили поддержку версии мессенджера для устаревшей платформы от Microsoft.

По данным NetMarketShare, рыночная доля Windows Phone во всем мире насчитывает около 0,05 процента, то есть без доступа к WhatsApp остались миллионы устройств.

Менее чем через месяц, 1 февраля, мессенджер перестанет работать на смартфонах под управлением Android 2.3.7 и iOS 8, а также более старших версий этих платформ, сообщается на официальном сайте.

Чтобы продолжить пользоваться WhatsApp, предлагается приобрести смартфон на Android 4.0.3, iOS 9 (или более новых версиях), а также аппарат под управлением KaiOS версии 2.5.1 и новее, после чего установить приложение и подтвердить номер телефона. Экспорт чатов осуществляется посредством электронной почты.