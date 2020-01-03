XVI Рождественский турнир по хоккею на приз Президента РБ стартовал в Минске

Раньше всех в белорусской столице флаг спортивного года поднимают мастера ледовых ристалищ в многофункциональном комплексе "Чижовка-Арена". На ее просторных аренах 3 января стартует традиционный международный XVI Рождественский турнир любителей хоккея на приз президента РБ.

Авторитет этого зрелищного состязания скорости и виртуозного мастерства с годами становится все более очевидным, констатируют местные обозреватели. В этом году заявку на участие в турнире подтвердили 12 сборных команд, в составе которых есть и звездные имена, выступавшие в клубах НХЛ, КХЛ. Свое мастерство, судя по информации БЕЛТА, будут доказывать в Минске хоккеисты стран Балкан и Балтии, сборная Международной федерации по хоккею с шайбой, Китая, ОАЭ, России, Украины, ФРГ, Финляндии и Швейцарии.

Впервые, констатирует агентство, в престижном турнире выступит и команда из США. В составе соперников минчан заявлены и представители Австрии, Бельгии, Венгрии, Италии, Ирландии, Израиля, Канады, Мексики, Польши, Словакии, Кувейта.

Стоит напомнить, что наибольшее количество титулов победителя Рождественского турнира в активе хоккейной команды президента Беларуси, которая 12 раз становилась лидером этих соревнований. Трижды успех праздновала и российская дружина. Кстати, претендентами на победу в этом году обозреватели прочат сборные России, Финляндии и Беларуси. Но, как говорится, человек предполагает, а его величество фортуна может иметь на этот счет и особое мнение.

XVI Рождественский турнир стартовал в первой половине дня пятницы матчем Украина - Швейцария, а на малой арене практически параллельно сражаются мастера из Китая и ОАЭ. Первый день турнира продолжится вечерними поединками. В 17.30 состоится торжественная церемония открытия, а в 19.00 на главной площадке "Чижовка-Арены" хоккейная команда белорусов встретится со сборной Международной федерации хоккея (IIHF). А в заключительном поединке дня на малой арене сыграют хоккеисты ФРГ и сборной Балтии.

На первом этапе соревнований 12 команд распределены на четыре группы: А - Беларусь, сборная IIHF, США; В - Китай, ОАЭ, сборная Балкан; С - Украина, Швейцария, Финляндия; D - сборная Балтии, Германия, Россия. После финиша группового раунда 6 января пройдут полуфиналы, а 7 января состоятся поединки за главный приз и бронзу.

Кроме самих ледовых баталий, сообщают местные источники, во время турнира проходит и благотворительная акция Президентского спортивного клуба и Федерации хоккея Беларуси "Рождественская традиция", которая впервые состоялась семь лет назад. В этом году представители команд посетят воспитанников четырех детских домов семейного типа Фрунзенского района белорусской столицы. Впервые в истории турнира, уточняет агентство, выручка от продажи билетов на вечерние матчи также будет направлена на благотворительность: средства будут перечислены в Мозырский детский дом.