Зеленский указал в декларации более $210 тысяч дохода от студии "Квартал 95"

Более 210 тысяч долларов дохода от студии "Квартал 95" указал в своей декларации о доходах президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА Новости. Согласно поданным данным, 27 декабря 2019 года глава государства получил роялти в размере 4,8 миллиона гривен (205,9 тысяч долларов) от студии "Квартал 95", а также 104 тысячи гривен (4,3 тысячи долларов) компенсации за пользование торговой маркой​​​.

Напомним, что при вступлении в должность главы государства Зеленский вышел из бизнеса, о чем заявил после инаугурации.

Отмечается, что полная декларация президента Украины о доходах за 2019 год должна быть заполнена до апреля, так что документ ещё может претерпеть значительные изменения со временем.