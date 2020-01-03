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03.01.2020 22:58
Рубрика: В мире

Зеленский указал в декларации более $210 тысяч дохода от студии "Квартал 95"

Более 210 тысяч долларов дохода от студии "Квартал 95" указал в своей декларации о доходах президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА Новости. Согласно поданным данным, 27 декабря 2019 года глава государства получил роялти в размере 4,8 миллиона гривен (205,9 тысяч долларов) от студии "Квартал 95", а также 104 тысячи гривен (4,3 тысячи долларов) компенсации за пользование торговой маркой​​​.

Фото: РИА Новости
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Напомним, что при вступлении в должность главы государства Зеленский вышел из бизнеса, о чем заявил после инаугурации.

Отмечается, что полная декларация президента Украины о доходах за 2019 год должна быть заполнена до апреля, так что документ ещё может претерпеть значительные изменения со временем.

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