Амстердам ввел новый налог для туристов

С 2020 года туристы в Амстердаме будут платить за каждую ночь пребывания дополнительно по 3 евро, сообщает газета The Telegraph.

Администрация ввела налог с 1 января как дополнение к уже существующей ставке в 7 процентов от стоимости жилья. При этом туристы, которые выбирают бронирование через Airbnb, теперь будут вынуждены платить за ночь до 10 процентов больше.

Между тем каждый год в Амстердам, в котором постоянно проживают 1,1 миллиона человек, приезжают 17 миллионов туристов. В этой связи власти решили отойти от прежней стратегии массового привлечения гостей. В официальном документе говорится, что пришло время заняться менеджментом туристических потоков.