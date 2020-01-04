Новости

США опровергли информацию о нанесении авиаударов в районе Багдада 10:26
Исследование: увлечение искусством способствует долголетию 10:26
В Новосибирске пьяные дебоширы избили полицейских 10:16
Для проведения рождественских служб в центре Москвы перекроют ряд улиц 10:06
Спутник Глонасс-М ввели в строй раньше срока 10:00
Амстердам ввел новый налог для туристов 09:42
Самому высокому небоскребу в мире исполнилось десять лет 09:18
Названы "пищевые ингредиенты", вызывающие неконтролируемый набор веса 08:33
Макгрегор заявил, что Нурмагомедову от него не скрыться 08:25
Австралия призвала три тысячи военнослужащих резерва для борьбы с пожарами 08:16
Овечкин набрал 40-е очко в сезоне 07:48
Следовавший в Петербург самолет сел в Перми из-за технических проблем 07:36
Журналист рассказал о реакции Трампа на скрытый от него звонок Путина 07:16
В Багдаде под авиаудар попала автоколонна врачей шиитского ополчения 06:42
Постпред Ирана в ООН сравнил убийство Сулеймани с развязыванием войны 06:17
На Сахалине жители Углегорска ощутили землетрясение 06:07
В Microsoft напомнили о прекращении поддержки Windows 7 с 14 января 05:48
СК проверит конфликт в клинике Уссурийска 05:26
США с союзниками приостановили обучение военнослужащих Ирака 05:08
Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин 04:47
Кадыров высказался об убийстве военными США генерала Сулеймани 04:31
Иран заявил ООН о своем праве на самооборону после убийства Сулеймани 04:15
В клинике Уссурийска врач избил женщину с ребенком на руках 04:12
Эксперты: Эскалация конфликта на Ближнем Востоке повысит цены на нефть 03:31
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды посетить форум в Израиле 02:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Что делать, если не понимаешь язык богослужения в церкви
Что делать, если не понимаешь язык богослужения в церкви
04.01.2020 09:42
Рубрика: В мире

Амстердам ввел новый налог для туристов

Текст: Александр Саможнев
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

С 2020 года туристы в Амстердаме будут платить за каждую ночь пребывания дополнительно по 3 евро, сообщает газета The Telegraph.

Жителям Амстердама раздадут фрагменты старых домов

Администрация ввела налог с 1 января как дополнение к уже существующей ставке в 7 процентов от стоимости жилья. При этом туристы, которые выбирают бронирование через Airbnb, теперь будут вынуждены платить за ночь до 10 процентов больше.

Между тем каждый год в Амстердам, в котором постоянно проживают 1,1 миллиона человек, приезжают 17 миллионов туристов. В этой связи власти решили отойти от прежней стратегии массового привлечения гостей. В официальном документе говорится, что пришло время заняться менеджментом туристических потоков.

В мире Европа Нидерланды Экономика Туризм

Главное сегодня

Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани
В Багдаде под авиаудар попала автоколонна врачей шиитского ополчения
Постпред Ирана в ООН сравнил убийство Сулеймани с развязыванием войны
Журналист рассказал о реакции Трампа на скрытый от него звонок Путина
В Microsoft напомнили о прекращении поддержки Windows 7 с 14 января