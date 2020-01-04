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04.01.2020 08:16
Рубрика: В мире

Австралия призвала три тысячи военнослужащих резерва для борьбы с пожарами

Текст: Александр Саможнев

Три тысячи военнослужащих резерва призовут для тушения лесных пожаров на юге-востоке Австралии, заявил премьер-министр Скотт Моррисон. По его словам, правительство приняло решение обеспечить увеличение группировки для борьбы со стихией в пострадавших регионах.

Фото: AAP Image/Dean Lewins/via REUTERS ATTENTION EDITORS
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С этой целью будет направлено больше судов, авиации, а также грузовиков. Правительство также обязалось выделить около 13,9 миллиона долларов на аренду пожарных самолетов, сообщает телеканал ABC News.

Между тем на острове Кенгуру в штате Южная Австралия жертвами стихии стали два человека. Премьер-министр штата охарактеризовал ситуацию как "очень опасную".

Напомним, сильные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке страны в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория. В результате стихийного бедствия уничтожено более четырех миллионов гектаров леса, погибли 16 человек, еще 17 пропали без вести. Сгорели 1,3 тысячи жилых домов, порядка 2,5 тысячи административных и хозяйственных построек. Распространению огня способствует сухая, жаркая и ветреная погода. В отдельных регионах температура превышает 40 градусов по Цельсию.

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