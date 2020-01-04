Большунов уступил Клебо лидерство в общем зачете "Тур де Ски"

Российский лыжник Александр Большунов уступил лидерство норвежцу Йоханнесу Клебо в общем зачете многодневки "Тур де Ски" по итогам шестого этапа, проходившего в итальянском Валь-де-Фьемме. Напомним, Клебо стал победителем классического спринта, Большунов завоевал "бронзу", а "серебро" досталось еще одному нашему соотечественнику Сергею Устюгову.

Спринт в рамках шестого этапа имел стратегически важное значение перед заключительным этапом "Тур де Ски", который пройдет завтра и будет представлять из себя масс-старт в гору. После пяти этапов Большунов "вез" Клебо 18 секунд отрыва, а Устюгов уступал лидеру 21 секунду. Для Клебо, известного своей силой в спринтерских гонках, шестой этап представлялся реальной возможностью улучшить свое положение в генеральной классификации. Однако Йоханнес справился с этой задачей лишь отчасти. Он вышел на первое место в общем зачете, однако отрыв от Большунова составляет теперь лишь одну секунду. А от Устюгова - 20. При том, что Сергей значительно сильнее скандинава, да и Большунова в горных гонках. В прошлом году Устюгов "привез" Клебо больше минуты, а Большунову - 47 секунд.

По словам Устюгова, наибольшую опасность завтра будут представлять для него лыжники, специализирующиеся на восхождениях. Например, еще один норвежец Шюр Рете. В прошлом сезоне он опередил Устюгова на той самой горе на минуту. Однако сейчас в общем зачете Рете занимает шестое место, уступая тому же Устюгову минуту и сорок секунд.

Напомним, мужской масс-старт пройдет завтра 5 января в 17.10 по московскому времени. Что касается раскладов у женщин, Наталья Непряева даже несмотря на обидное падение в финальном забеге и шестое место сократила отставание в генеральной классификации от норвежки Терезы Йохауг, которое теперь составляет 14 секунд. Женский масс-старт начнется в 15.05. Обе гонки в прямом эфире покажет "Евроспорт".