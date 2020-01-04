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04.01.2020 15:29
Рубрика: Власть

Брачный возраст в России может быть скорректирован

Текст: Владислав Куликов
Министерство юстиции России разработает законопроект, корректирующий брачный возраст в России и уточняющий основания, по которым несовершеннолетние могут сыграть свадьбу.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Инициатива включены в план законопроектной работы правительства России, утвержденный премьер-министром. Соответствующие поправки в Семейный кодекс и закон "Об актах гражданского состояния" планируется внести в правительство страны в декабре.

Фото: iStock
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Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".

Других подробностей пока нет. Теоретически "корректировка" может означать и повышение, и понижение брачного возраста. Но эксперты, опрошенные "РГ", усомнились в том, что брачный возраст планируется повысить. Несколько лет назад, действительно, в научной среде высказывались предложения поднять до 21 года минимальную планку для создания семьи, но в Минюсте тогда особо подчеркнули, что повышаться брачный возраст не будет. Таких проектов нет, а подобные идеи поддержки не находят.

Зато предложения снизить возраст или более детально прописать, когда лица до 18 лет могут создать семью, обсуждаются достаточно серьезно уже несколько лет. Сегодня Семейный кодекс указывает, что при наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет. Более того, у регионов есть право снижать еще больше брачный возраст.

"Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста шестнадцати лет, могут быть установлены законами субъектов Российской Федерации", сказано в законе. Многие регионы этим правом воспользовались, и издали законы, разрешающие (конечно же, при наличии веских причин) вступать в брак с 14 лет.

Фото: Александр Корольков
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На практике разрешения на ранний брак выдаются, если невеста ждет ребенка. В некоторых регионах разрешают вступать в брак эмансипированным подросткам, то есть официально получившим дееспособность, имеющим постоянную работу, обеспечивающим себя. Но единого подхода к установлению обстоятельств, при которых возможно снижение брачного возраста, в семейном законодательстве нет. В одних региональных законах перечень таковых оснований назван исчерпывающе. В других - открыт. В третьих они не названы вовсе с указанием лишь на то, что они носят особый характер. Наиболее часто упоминаемые: рождение ребенка, беременность несовершеннолетней, угроза жизни одной из сторон, призыв жениха в армию. Даже одно и то же, по сути, обстоятельство - беременность несовершеннолетней - может иметь разные критерии в региональном законодательстве: в одних случаях 12, в других - 22 недели.

На федеральном уровне список причин, допускающих ранние браки, не установлен. Опрошенные "РГ" специалисты поддержали идею более детально регламентировать вопросы ранних браков именно на федеральном уровне.

Власть Право Семейное право Правительство Минюст Законопроекты и комментарии

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