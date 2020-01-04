Для бесплатной подготовки к поступлению в вузы выделено около 2000 мест

В России с 2020 года вступил в силу порядок приёма граждан на подготовительные отделения вузов, утверждённый приказом Министерства науки и высшего образования.

Напомним, согласно документу, право принимать желающих подготовиться к поступлению на бесплатной основе получили 58 российских вузов. Среди них МГУ им. Ломоносова, Российский химико-технологический университет им. Менделеева, Томский педагогический госуниверситет, Уфимский авиационный технический госуниверситет, Российский педагогический госуниверситет им. Герцена, Орловский госуниверситет им. Тургенева, Норильский государственный индустриальный институт и другие. Больше всего бюджетных мест - 110 - выделено для подготовительных отделений в МГУ. В Башкирском госуниверситете за счет бюджета смогут учиться на подготовительных отделениях 100 человек, в Уфимском авиационном - 90. Это тройка лидеров. Всего для бесплатной подготовки к поступлению выделено около двух тысяч мест.

Кто сможет учиться на подготовительных отделения вузов за счёт бюджета?

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

- дети-инвалиды, инвалиды I и II группы, которым не противопоказано обучение в вузе

- граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы (при условии среднедушевого дохода семьи ниже прожиточного минимума)

- пострадавшие во время аварии на Чернобыльской АЭС

- дети военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей

- контрактники, отслужившие не менее 3 лет, а также призывники с рекомендациями командиров частей

Важный момент: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, принимаются на подготовительные отделения вузов, даже если еще учатся школе или колледже.

Если желающих поступить на бюджетную подготовку больше, чем выделено мест, приём проходит по конкурсу, причём для тех, кто уже получил аттестат и для тех, кто ещё учится, проводятся отдельные конкурсы.

Все поступившие на бесплатные подготовительные отделения, смогут получать стипендию, а иногородним будет предоставляться место в общежитии.

Текст документа.