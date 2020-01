Идеальный плейлист для катка

Все знают, что зима - время новогоднего настроения, мандаринов, снега и, конечно же, коньков. И если с первыми тремя все более-менее понятно, то к походу на каток нужно подготовиться: выбрать день, компанию и не забыть про плейлист.

"Российская газета" выбрала несколько атмосферных песен, под которые скользить по льду будет еще приятнее.

Elvis Presley - Can"t Help Falling in Love. В 1960-х эта песня возглавила хит-парад Великобритании, а журнал Rolling Stone внес ее в список 500 величайших песен времен и народов. Спокойный мотив задаст плавный темп движения - то, что нужно для разминки, особенно если вы давно не стояли на коньках.

Stevie Wonder - I Just Called To Say I Love You. Вместе с балладой Элвиса Пресли эта песня поможет проникнуться правильным настроением, а уж если вы запланировали сеанс на вечер, когда вокруг будет сверкать иллюминация - романтика гарантирована.

Wham! - Last Christmas. Пусть действия в клипе на эту классическую рождественскую композицию происходят на лыжном курорте, никто не запрещает веселиться с друзьями на катке. Кстати, вы уже хорошенько разогрелись, можно ускориться!

Dean Martin - Let it Snow! Правда, с осенней погодой за бортиком сугробы себе представить сложно. Но это не беда - легендарный мотив подскажет, как создать иллюзию снега. Каждый может мысленно очутится на знаменитом нью-йоркском Wollman Rink, где вокруг заснеженные деревья, а детишки играют в снежки.

Антон Беляев - Лететь. Забыв про погоду, вспомним фильм "Лед", который в 2018 году просмотрели более 6,5 млн. человек. Но больше всего нас интересует саундтрек, который держался в топе музыкальных чартов не один месяц. Песня подойдет для романтиков, под нее идеально скользить по льду за руку со своей половинкой и ловить вдохновляющие моменты.

Pharrell Williams - Happy. Этот трек несомненно - для любителей скорости и позитива. Его энергичный ритм так и подбивает на быстрый танец, а вы на несколько мгновений можете почувствовать себя фигуристом на шоу талантов.

Neon Trees - Everybody Talks. Бодрый хит американских рокеров завершит вашу поездку на приятной ноте. От романтического, новогоднего старта к энергичному финишу. Everybody Talks, что каток - это здорово!