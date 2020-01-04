Исследование: Увлечение искусством способствует долголетию

Регулярное посещение музеев, концертов, театров заметно увеличивает продолжительность жизни и улучшает ее качество, - такие результаты многолетнего исследования группы ученых опубликованы в Британском медицинском журнале (The British Medical Journal - BMJ).

Ученые Университетского колледжа Лондона наблюдали за 6710 британцами в возрасте от 50 лет и старше в течение 14 лет и анализировали, как эмоциональные впечатления влияют на сохранение ментального и физического здоровья, а также продолжительность жизни.

Согласно результатам исследования, даже редкое (всего 1-2 раза в год) посещение концертов, музеев, театров (кино не учитывалось) уменьшало риск смерти на 14 процентов. У активно увлеченных искусством людей, регулярно посещающих эти места, риск смерти, по подсчетам исследователей, уменьшался на 31 процент.

Авторы объясняют результат положительным влиянием искусства на ментальное и психическое здоровье: общение с прекрасным обеспечивает положительные эмоции, уменьшает хронический стресс, предотвращает развитие депрессии и даже, отметили авторы работы, служит профилактикой развития деменции.