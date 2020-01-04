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04.01.2020 12:28
Рубрика: Власть

Кабмин планирует в 2020 году разработать 230 законопроектов

Текст: Владимир Кузьмин
В новом году кабинет министров намерен подготовить и приступить к разработке минимум 230 законопроектов. Они включены в план законопроектной деятельности, утвержденный премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Так, в марте в правительство должен быть внесен проект нового Кодекса об административных правонарушениях, а в апреле он поступит в Госдуму.

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План на 2020 год подготовлен в целях реализации положений, предусмотренных программами социально-экономического развития государства и другими программными документами президента и правительства. Он состоит из шести разделов и предусматривает разработку 230 законопроектов, направленных на создание условий для экономического роста, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, цифровизацию и научно-технологическое развитие, развитие отраслей экономики, развитие институтов социальной сферы и повышение качества жизни, сбалансированное региональное развитие, повышение качества государственного управления.

Уже в январе в правительство должны быть внесены законопроект о потребительской корзине в целом по РФ и изменения в федеральный закон о прожиточном минимуме.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Кабмин одобрил введение штрафов за неоплату проезда по платной дороге

До сентября будут готовиться изменения в Жилищный кодекс для введения штрафов в отношении ресурсоснабжающей организации за завышение платы за коммунальные услуги. В этот же срок правительство намерено предложить усовершенствования дополнительных мер государственной поддержки семей с детьми и повышения эффективности использования для этих целей средств федерального бюджета.

В течение осени в Белом доме будут заниматься поправками в законодательство для усиления контроля за выплатой страховой и накопительной пенсий и в отдельные акты по вопросам назначения и выплаты пенсий в целях создания для граждан удобных условий реализации права на пенсионное обеспечение.

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