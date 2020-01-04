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04.01.2020 15:49
Рубрика: Общество

Куда можно сходить на Фестивале "Путешествие в Рождество"

Текст: Любовь Проценко
Праздник в честь Нового года и Рождества продолжается. Сегодня его площадки, напоминает оргкомитет, будут работать до 22:00.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

В частности, на центральной магистрали столицы, у дома N 15, где разместилась большая сцена, в 16.00 зрители увидят мюзикл Mamma Mia в исполнении симфонического оркестра под управлением Владимира Яцкевича, а в 19:00 пройдет концерт группы "Мистер Твистер" - ветеранов отечественного рокабилли и рок-н-ролла.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Напротив мэрии, на Тверской, 13 можно посмотреть игру в "Что? Где? Когда?" - ее вечерний раунд стартует в 21:00. Пройдут на Тверской театрализованные шествия. Их возглавят новогодние пингвины из Великобритании, пройдут так же актеры Liquid Theatre, соединяющие в своих представлениях танец и акробатику. На ходулях с яркими воздушными шарами порадуют зрителей шествием актеры итальянского театра Cardinali Grouр.

На другой сцене, рядом с Брюсовым переулком, в 21:00 на этой площадке выступит ансамбль "Татьяны". На третьей сцене, расположенной возле Георгиевского переулка, в 20:00 начнется концерт электропоп-группы "Наадя". А уже через час стартует выступление заводной кавер-группы Black Cats, под мелодии которой можно будет потанцевать. Вечером на площадке у здания Госдумы начнется вечерний концерт. В 21:00 здесь выступят Гоша Куценко и группа "ГК", а затем группа "Дискотека Авария".

На сцене в Новопушкинском сквере зрителей ждет Ледовый театр. В 16:15 он покажет спектакль-сказку "Золушка", а в 19:30 - веселую историю про Чиполлино. В 17:00 на площади Революции начнется сказочное шоу "Снежный король".

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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На Манежной площади можно увидеть спектакли уличного театра Happy People Project. Представление "Карнавал" можно - в 16:00, а "Рождественскую историю" - в 18:00. Здесь же зрители увидят танцевальную команду из Латвии TDA Vektors, ближайшее выступление которой начнется в 17:00.

На Новом Арбате (возле владения 13) сегодня ждут интерактивные кукольные спектакли: в 18:00 - "Мороз Иванович", а в 19:00 - "Новогоднее путешествие".

Ждут кукольные спектакли и в Климентовском переулке - каждый час с 13:00 до 19:00. Например, в 17:00 зрители увидят постановку "Пряничный домик" о рождественских традициях Франции. О том, как отмечают зимние праздники немцы, поведает спектакль "Проделки Метелицы" - 18:00.

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