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04.01.2020 12:44
Рубрика: Культура

"Ленинград" воссоединится для выступления на фестивале Коачелла в США

Текст: Мария Воронова
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Питерская группа "Ленинград" соберется вновь (после прощальных концертов, которые состоялись 30 и 31 декабря ушедшего года), чтобы принять участие в самом известном в США Фестивале музыки и искусств в долине Коачелла, более известном как просто Коачелла.

Фото: youtube.com
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В этот раз фестиваль, где "Ленинград" будет единственным российским хедлайнером, пройдет в течение двух уик-эндов в середине апреля 2020 года.

Выступления питерской группы запланированы на 12 и 19 апреля. На сцену Коачеллы также выйдет анонсировавшая свое воссоединение в этом году американская группа Rage Against The Machine, обладатель трех платиновых альбомов рэпер Трэвис Скотт из Атланты и независимый исполнитель Фрэнк Оушен, который даст первое за три года живое выступление.

На официальном сайте фестиваля опубликован полный список хедлайнеров. Среди них - рэперы 21 Savage, DaBaby, Megan Thee Stallion и Run the Jewels; поп-певцы Лана Дель Рей, Рекс Оранж Каунти и Даниэль Цезарь; исполнители танцевальной музыки Calvin Harris, Flume и дуэт Disclosure. Не обойдется без британских артистов: на Коачелле выступят Том Йорк, Льюис Капальди и другие.

Отмечается, что продажи билетов стартовали и всем желающим попасть на одно из главных музыкальных событий в США стоит поторопиться: билеты на первый уик-энд уже распроданы.

Культура Музыка Рок

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