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04.01.2020 12:37
Рубрика: В мире

Лукашенко принял президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля

Текст: Юрий Сизов
Одним из крупнейших любительских состязаний на льду считает Рождественский турнир по хоккею, который накануне стартовал в белорусской столице, президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

На встрече, состоявшейся у швейцарского функционера 4 января с Александром Лукашенко, президент РБ выразил уверенность в том, что Рига и Минск в будущем году смогут "организовать один из лучших чемпионатов мира по хоккею", передает пресс-служба главы государства.

Фото: пресс-служба президента Беларуси/president.gov.by
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Белорусский лидер заверил гостя, что вместе с соседями республика на достойном уровне проведет в 2021 году мировой хоккейный форум. "Это будет один из лучших чемпионатов мира. Я вам это твердо обещаю", - заявил он.

Президент поблагодарил своего гостя за приезд на турнир и констатировал, что желающих принять участие в новогоднем состязании в Минске постоянно возрастает. "Но мы в силу разных причин пока ограничиваемся 12 командами. Хотелось бы, чтобы их было больше, - признался он. - Для спортсменов это настоящий праздник, когда они вновь встречаются на льду спустя десятки лет после того, как ушли из профессионального спорта".

К сожалению, напомнил Лукашенко, хоккеисты заканчивают карьеру уже в 30-35 лет. В хоккее и других видах спорта в Беларуси решили продлить жизнь "игровикам" мастерам. А цель при этом одна - "популяризировать здоровый образ жизни".

Кроме того, рассказал президент своему визави, хоккеисты-любители и бывшие профессиональные спортсмены играют в Ночной хоккейной лиге. Для их тренировок в столице республики построили спортивный комплекс "Олимпик-Арена" с двумя хоккейными аренами.

Фото: Эндрю Чан/ТАСС
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Лукашенко выразил благодарность руководителю IIHF за поддержку белорусского хоккея. "Мы для хоккея делаем немало, но то, что происходит в нашем хоккее, удовлетворения вызывать не может. Но мы дело поправим", - пообещал президент.

Рене Фазель в свою очередь поделился впечатлениями от вчерашней встречи команды президента Беларуси со сборной Международной федерации хоккея на Рождественском турнире. Дружина главы государства, как уже сообщал "СОЮЗ", обыграла соперников со счетом 11:3. "Вы держитесь на льду гораздо лучше, чем я, потому что я упал", - вспомнил он курьезный случай с торжественного вбрасывания. "Это было профессиональное падение - специалисты это заметили", - поддержал шутку Лукашенко.

"Я рад находиться здесь, увидеть представителей 20 стран было действительно очень здорово. Это очень важно для спорта", - резюмировал Рене Фазель.

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