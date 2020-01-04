Макгрегор заявил, что Нурмагомедову от него не скрыться

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор рассказал о ближайших планах и в очередной раз обрушился с критикой на Хабиба Нурмагомедова.

Макгрегор 18 января примет участие в турнире UFC, где ему предстоит поединок против Дональда Серроне. Судя по словам ирландца, он верит в свою победу и уже думает о том, что же будет после нее.

"Я готов к тому, чтобы заменить одного из бойцов в поединке Нурмагомедова и Фергюсона. Их бой срывался уже четыре раза и если что-то произойдет и сейчас, то я выйду биться за титул", - сказал Макгрегор в интервью TheMacLife.com.

"Хабиб меня боится, он не хочет повторного боя. Он добился успеха и боится все потерять после поединка со мной, - продолжил ирландец. - Повторного боя хотят все. И Дана Уайт тоже. Так что сколько бы Хабиб не бегал, ему от меня не скрыться".

Вспомнил Макгрегор и первый бой против россиянина. "Первый раунд тогда остался за мной. Во втором благодаря одному попаданию он стал лучше. Дальше я забрал третий раунд и вел в четвертом, пока не ошибся", - уверен экс-чемпион.

Впрочем, есть у Макгрегора и другой план. Он задумался над тем, чтобы покорить следующую весовую категорию. "Хотел бы драться с Хорхе Масвидалем. Нравится идея боев с Камару Усманом и Колби Ковингтоном. Мне вообще очень нравится идея завоевать там чемпионский пояс", - заключил Макгрегор.