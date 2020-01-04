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04.01.2020 08:25
Рубрика: Спорт

Макгрегор заявил, что Нурмагомедову от него не скрыться

Текст: Максим Домчев
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор рассказал о ближайших планах и в очередной раз обрушился с критикой на Хабиба Нурмагомедова.
Фото: AP Photo/Pavel Golovkin Фото: AP Photo/Pavel Golovkin
Фото: AP Photo/Pavel Golovkin

Макгрегор 18 января примет участие в турнире UFC, где ему предстоит поединок против Дональда Серроне. Судя по словам ирландца, он верит в свою победу и уже думает о том, что же будет после нее.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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"Я готов к тому, чтобы заменить одного из бойцов в поединке Нурмагомедова и Фергюсона. Их бой срывался уже четыре раза и если что-то произойдет и сейчас, то я выйду биться за титул", - сказал Макгрегор в интервью TheMacLife.com.

"Хабиб меня боится, он не хочет повторного боя. Он добился успеха и боится все потерять после поединка со мной, - продолжил ирландец. - Повторного боя хотят все. И Дана Уайт тоже. Так что сколько бы Хабиб не бегал, ему от меня не скрыться".

Вспомнил Макгрегор и первый бой против россиянина. "Первый раунд тогда остался за мной. Во втором благодаря одному попаданию он стал лучше. Дальше я забрал третий раунд и вел в четвертом, пока не ошибся", - уверен экс-чемпион.

Впрочем, есть у Макгрегора и другой план. Он задумался над тем, чтобы покорить следующую весовую категорию. "Хотел бы драться с Хорхе Масвидалем. Нравится идея боев с Камару Усманом и Колби Ковингтоном. Мне вообще очень нравится идея завоевать там чемпионский пояс", - заключил Макгрегор.

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