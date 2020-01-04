МИД Ирана выступил против роста напряженности в регионе

Тегеран не хочет роста напряженности в регионе, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, сообщает РИА Новости.

"Присутствие и вмешательство иностранных внерегиональных сил приводит к дестабилизации обстановки, ухудшению ситуации в сфере безопасности и эскалации напряженности", - указал министр на переговорах со своим катарским коллегой Мухаммедом бен Абдуррахманом аль-Тани.

Между тем высший руководитель Ирана Али Хаменеи пригрозил США "жестокой местью". Он назначил бригадного генерала Исмаила Каани главой спецслужбы "Аль-Кудс", отметив при этом, что цели и задачи подразделения остаются прежними.