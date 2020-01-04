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04.01.2020 15:47
Рубрика: В мире

МИД Ирана выступил против роста напряженности в регионе

Текст: Александр Саможнев

Тегеран не хочет роста напряженности в регионе, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, сообщает РИА Новости.

Фото: REUTERS/Nazanin Tabatabaee
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"Присутствие и вмешательство иностранных внерегиональных сил приводит к дестабилизации обстановки, ухудшению ситуации в сфере безопасности и эскалации напряженности", - указал министр на переговорах со своим катарским коллегой Мухаммедом бен Абдуррахманом аль-Тани.

Между тем высший руководитель Ирана Али Хаменеи пригрозил США "жестокой местью". Он назначил бригадного генерала Исмаила Каани главой спецслужбы "Аль-Кудс", отметив при этом, что цели и задачи подразделения остаются прежними.

В мире Ближний Восток Иран Убийство иранского генерала Сулеймани в результате авиаудара США

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