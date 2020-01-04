На Украине Киев назвали "второсортной Москвой"

Киев является "второсортной версией Москвы", украинская столица больше похожа на "неухоженное общежитие", заявил журналист львовского интернет-издания Zahid.net Павел Зубюк.

По мнению Зубюка, Киев является худшей версией Москвы, где все прежние московские "болячки" доведены до абсурда. Речь идет о хаотичной "точечной" застройке, пробках и безвкусице в архитектуре. При этом московские власти сделали из этого надлежащие выводы и решают проблемы города, в то время как Киев по-прежнему развивается в "пагубном" направлении.

Автор статьи отмечает, что на сегодняшний день столица Украины представляет собой город, где "строительная мафия" контролирует местные власти, где постоянно случаются пробки, а коммунальный транспорт, за исключением метро, в принципе не способен организованно перевозить пассажиров.

Журналист также раскритиковал обе столицы из-за обилия "спальных" периферий. Однако, как отмечалось, несмотря на схожесть ситуации, в Москве в таких районах дороги лучше.