Новости

Названы "пищевые ингредиенты", вызывающие неконтролируемый набор веса 08:33
Макгрегор заявил, что Нурмагомедову от него не скрыться 08:25
Австралия призвала три тысячи военнослужащих резерва для борьбы с пожарами 08:16
Овечкин набрало 40-е очко в сезоне 07:48
Следовавший в Петербург самолет сел в Перми из-за технических проблем 07:36
Журналист рассказал о реакции Трампа на скрытый от него звонок Путина 07:16
В Багдаде под авиаудар попала автоколонна врачей шиитского ополчения 06:42
Постпред Ирана в ООН сравнил убийство Сулеймани с развязыванием войны 06:17
На Сахалине жители Углегорска ощутили землетрясение 06:07
В Microsoft напомнили о прекращении поддержки Windows 7 с 14 января 05:48
СК проверит конфликт в клинике Уссурийска 05:26
США с союзниками приостановили обучение военнослужащих Ирака 05:08
Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин 04:47
Кадыров высказался об убийстве военными США генерала Сулеймани 04:31
Иран заявил ООН о своем праве на самооборону после убийства Сулеймани 04:15
В клинике Уссурийска врач избил женщину с ребенком на руках 04:12
Эксперты: Эскалация конфликта на Ближнем Востоке повысит цены на нефть 03:31
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды посетить форум в Израиле 02:57
На севере Багдада автоколонна шиитского ополчения подверглась авиаудару 02:31
Полуфинал МЧМ по хоккею Россия - Швеция покажет "Первый канал" 02:10
Сенатор США предложил законодательно запретить Трампу вести войну с Ираном 02:05
Губернатор Нью-Йорка усилил меры безопасности после убийства Сулеймани 01:44
Командующий ливийской армией объявил о всеобщей мобилизации 01:27
Вышел финальный трейлер "Дракулы" от создателей "Шерлока" 00:13
Канада - Финляндия - онлайн-трансляция полуфинала МЧМ по хоккею 00:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Что нужно знать тем, кто решит поститься перед Рождеством
Что нужно знать тем, кто решит поститься перед Рождеством
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
04.01.2020 08:33
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Названы "пищевые ингредиенты", вызывающие неконтролируемый набор веса

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Зарубежные исследователи перечислили продукты и некоторые ингредиенты в еде, которые могут спровоцировать "необъяснимое" увеличение веса.

Фото: iStock
Врач-диетолог назвала способы избавления от ядов в продуктах

В список попало рапсовое масло, которое может не только постепенно привести к появлению лишних килограммов, но и плохо сказывается на работе мозга, считают специалисты. Также они порекомендовали опасаться искусственных подсластителей - аспартама и сукралозы, потому как они "гораздо слаще сахара".

Исследователи уверены, что плохо влияет на фигуру и работу кишечника глютен (или клейковина) - группа белков, которые встречаются в семенах злаковых растений. Глютен также используется в соусах (майонезе и других заправках для салатов) в качестве связующего элемента.

Список замыкают глутамат натрия (популярная пищевая добавка E621 или "усилитель вкуса") и некоторые молочные продукты - сыры и йогурты с низким содержанием жира.

Общество Здоровье

Главное сегодня

В Багдаде под авиаудар попала автоколонна врачей шиитского ополчения
Постпред Ирана в ООН сравнил убийство Сулеймани с развязыванием войны
Журналист рассказал о реакции Трампа на скрытый от него звонок Путина
В Microsoft напомнили о прекращении поддержки Windows 7 с 14 января
Переговоры по нефти с Беларусью должны завершиться в ближайшее время