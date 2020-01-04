Названы "пищевые ингредиенты", вызывающие неконтролируемый набор веса

Зарубежные исследователи перечислили продукты и некоторые ингредиенты в еде, которые могут спровоцировать "необъяснимое" увеличение веса.

В список попало рапсовое масло, которое может не только постепенно привести к появлению лишних килограммов, но и плохо сказывается на работе мозга, считают специалисты. Также они порекомендовали опасаться искусственных подсластителей - аспартама и сукралозы, потому как они "гораздо слаще сахара".

Исследователи уверены, что плохо влияет на фигуру и работу кишечника глютен (или клейковина) - группа белков, которые встречаются в семенах злаковых растений. Глютен также используется в соусах (майонезе и других заправках для салатов) в качестве связующего элемента.

Список замыкают глутамат натрия (популярная пищевая добавка E621 или "усилитель вкуса") и некоторые молочные продукты - сыры и йогурты с низким содержанием жира.