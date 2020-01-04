Оппозиция: Капли крови достаточно для гражданской войны в Черногории

Ситуация в Черногории продолжает оставаться напряженной, поскольку здесь, как отметил Патриарх Сербский Ириней, развернут "жестокий террор в отношении Сербской Православной Церкви (СПЦ), ее духовенства и верных людей". При этом один из лидеров оппозиционного "Демократического фронта" Милан Кнежевич предупреждает, что одной капли крови может быть достаточно для начала гражданской войны, которую уже никто не сможет остановить.

"Нам необходима достойная реакция Белграда и поддержка всего сербского народа. Тот, кто является президентом Сербии и хочет посетить народ в Черногории, не должен просить разрешения на въезд в Черногорию. Я вижу, что отдельные представители Церкви не смотрят благосклонно на его (президента Сербии Александра Вучича) визит. Однако если наш Патриарх дал благословение на это посещение, никто не должен быть против этого", - заявил в интервью "Србин.инфо" Милан Кнежевич.

"Перед началом протестов Мило Джуканович (президент Черногории) порекомендовал нам не жаловаться, так как их больше. Теперь посмотрите, сколько сейчас людей на улицах Черногории. Пробудились сербы со всего региона. Спустя всего неделю, посмотри Джуканович, кого больше! - подчеркивает политик. - В то же время сын Бранислава Мичуновича (один из самых влиятельных людей в стране) призывает к Маршу ополченцев и восстанию против сербов. Если что-то случится в канун Рождества, если упадет хоть капля крови, то никто не сможет остановить гражданскую войну. Я знаю менталитет народа Черногории, и поэтому ясно, кто будет нести ответственность за возможные неприятные события. Разум должен преобладать".

Напомним, что эскалация напряженности в Черногории произошла после утверждения в конце декабря 2019 года местными властями дискриминационного закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Тысячи сербских интеллектуалов во главе с митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием подписали петицию в защиту Сербской Православной Церкви в Черногории, потребовав от Подгорицы прекратить реализацию антицерковной, антицивилизационной и антигосударственной политики. Всего под документом поставили свои подписи свыше 110 тысяч человек (население Черногории составляет 622 тысячи человек, из которых сербами себя идентифицируют - 178 тысяч). При этом следует учитывать и тот факт, что ежедневно на мирные акции протеста в черногорских городах собирается около 70 тысяч верующих.

Между тем ранее сообщалось о том, что президент Сербии 6 января отпразднует Рождественский сочельник на севере Черногории, продемонстрировав тем самым "единство сербского народа в отстаивании сербских святынь и Церкви". Однако в субботу после встречи с Патриархом Иринеем Александр Вучич заявил об отказе от подобного визита, так как "это вызвало бы конфликт, который использовали бы во вред сербскому народу в Черногории".