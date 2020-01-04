Парламент Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией

Палата представителей (избранный парламент) Ливии со штаб-квартирой на востоке страны единогласно проголосовала за разрыв отношений с Турцией, сообщает телеканал Sky News Arabia.

Парламентарии поддержали блокирование армией аэропортов, портов и пропускных пунктов, которые находятся под контролем ополчения.

Ранее депутаты отменили соглашение о военном сотрудничестве между Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа и Турцией. Кабинет Сараджа запросил военную помощь в связи с наступлением сил маршала Халифы Хафтара на Триполи. Речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке.

Напомним, после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство.

В стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Сараджем. Власти восточной части страны взаимодействуют с Ливийской национальной армией под руководством маршала Хафтара. В пятницу Хафтар объявил о всеобщей мобилизации и противостоянии иностранным войскам.