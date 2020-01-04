Пять человек пострадали в результате ракетного обстрела Багдада

Пять человек пострадали в результате ракетного обстрела района Багдада Аль-Джадрия, где располагаются различные министерства и ведомства, сообщает телеканал Sky News Arabia.

По данным местных властей, в "зеленой зоне" взорвались две ракеты. Дорога к посольству США перекрыта усиленными нарядами полиции. Кроме того, был нанесен ракетный удар по военной базе "Балад", которая располагается вблизи Багдада. Возможные людские потери и материальный ущерб уточняются.

Ситуация в Багдаде резко обострилась после гибели от удара американские военных генерала иранских спецслужб Касема Сулеймани. Тегеран пообещал дать адекватный ответ на действия США.