Почему Трамп отдал приказ о ликвидации Сулеймани из-за угрозы импичмента

США провели спецоперацию по ликвидации в районе аэропорта в Багдаде руководителя элитной иранской спецслужбы генерала Касема Сулеймани. Со своей стороны, Тегеран заявил о праве на ответные действия. Ситуацию комментирует главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Можно ли утверждать, что под давлением импичмента американские президенты склонны к авантюрным действиям?

Владимир Васильев: Действия администрации США по нейтрализации генерала Сулеймани продиктованы соображениями как краткосрочного, так и долгосрочного плана. Трамп попытался одним ударом решить проблемы импичмента. Об этом свидетельствует заявление президента, что именно по его приказу было совершено нападение на Сулеймани. Решение об этом было принято два месяца назад, после чего американская разведка "вела" иранского командира. Атака на Сулеймани была совершена после нападения на посольство США в Багдаде. Это напоминает бомбардировки Югославии, которые происходили в декабре 1999 года по распоряжению президента Билла Клинтона. Как раз именно в начале процесса импичмента в Конгрессе США, который начался 7 января 1999 года. Здесь можно провести полные параллели. Трамп также активно доводит до общественности, что он борется с "противниками" Соединенных Штатов, которые несут ответственность за убийство американских военнослужащих.

Силовая акция была безоговорочно поддержана Израилем. В этом отношении надо прямо сказать, что Трамп именно сыграл на произраильское лобби в США, добиваясь его поддержки. Это лобби сегодня имеет сильные позиции в Сенате США. В частности, лидером демократического меньшинства является сенатор Чак Шумер, есть также еще восемь сенаторов, например, Ричард Блюменталь, Дайэнн Файнстайн - член комитета Сената по разведке. Это влиятельные политики, которые могут быть причислены к категории людей, прислушивающихся к произраильскому лобби. Трамп создал на них серьезное давление, давая понять, что он борется с врагами Америки, обеспечивает национальную безопасность, в то время как демократы занимаются грязным политиканством. При этом хотят отстранить от власти чуть ли не "американского героя".

События вокруг посольства США в Багдаде похожи на кризис вокруг американского диппредставительства в Бенгази в 2012 году. А захват посольства в Тегеране во время иранской революции в декабре 1979 года не позволил переизбраться Джимми Картеру. В этой связи Трамп понимал, что он должен действовать решительно. В тоже время демократы обвинили главу Белого дома, что он не консультировался с законодателями относительно военной операции в Ираке. Но в этих заявлениях чувствовалась определенная доля растерянности.

Американцы давно вынашивают планы борьбы с противниками США в современных войнах, используя не традиционные формы ведения военных действий, а именно нацеливаясь на ликвидацию военного и политического руководства с использованием высокоточного оружия. Это является частью современной американской стратегии, которая не афишируется. Контуры этого четко проступили во время ликвидации генерала Сулеймани. Он считался одним из высших иранских руководителей. Возможно, это нанесет сильный удар по боеспособности Ирана.

Как скажется на ситуации направление дополнительного военного контингента США на Ближний Восток?

Владимир Васильев: Вашингтон опасается ответных действий Ирана, которые распространятся на американских граждан и в районе Ирака, и в других странах. Это фактор учитывается администрацией США. На сегодня многое зависит от дальнейших шагов со стороны Тегерана. Иран расценил действия американских военных как объявление войны.