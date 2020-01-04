Полуфинал МЧМ по хоккею Россия - Швеция покажет "Первый канал"

Сегодня молодежная сборная России (игроки не старше 20 лет) под руководством главного тренера Валерия Брагина на чемпионате мира по хоккею с шайбой в Чехии сразится в полуфинале с командой Швеции. Этот матч в прямом эфире из Остравы покажет "Первый канал". Начало в 17.00 (мск). Предлагаем расписание всех трансляций дня о событиях молодежного ЧМ.

Где будем смотреть

4 января, суббота

"Первый"

17.00. Россия - Швеция. Первый полуфинал. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

14.25. "Острава. Live!". Специальный репортаж с молодежного чемпионата мира. Тематическая программа.

21.00. Канада - Финляндия. Второй полуфинал. Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

21.00. Канада - Финляндия. Второй полуфинал. Прямая трансляция.

23.30. "Острава. Live!". Специальный репортаж с молодежного чемпионата мира. Тематическая программа.

23.50. Россия - Швеция. Первый полуфинал. Трансляция в записи.