Полуфинал МЧМ по хоккею Россия - Швеция покажет "Первый канал"

Сегодня молодежная сборная России (игроки не старше 20 лет) под руководством главного тренера Валерия Брагина на чемпионате мира по хоккею с шайбой в Чехии сразится в полуфинале с командой Швеции. Этот матч в прямом эфире из Остравы покажет "Первый канал". Начало в 17.00 (мск). Предлагаем расписание всех трансляций дня о событиях молодежного ЧМ.
4 января, суббота
"Первый"
17.00. Россия - Швеция. Первый полуфинал. Прямая трансляция.
"Матч ТВ"
14.25. "Острава. Live!". Специальный репортаж с молодежного чемпионата мира. Тематическая программа.
21.00. Канада - Финляндия. Второй полуфинал. Прямая трансляция.
"Матч! Игра"
21.00. Канада - Финляндия. Второй полуфинал. Прямая трансляция.
23.30. "Острава. Live!". Специальный репортаж с молодежного чемпионата мира. Тематическая программа.
23.50. Россия - Швеция. Первый полуфинал. Трансляция в записи.