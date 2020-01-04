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04.01.2020 02:10
Рубрика: Спорт

Полуфинал МЧМ по хоккею Россия - Швеция покажет "Первый канал"

Текст: Илья Трисвятский
Фото: Эндрю Чан/ТАСС Фото: Эндрю Чан/ТАСС
Фото: Эндрю Чан/ТАСС

Сегодня молодежная сборная России (игроки не старше 20 лет) под руководством главного тренера Валерия Брагина на чемпионате мира по хоккею с шайбой в Чехии сразится в полуфинале с командой Швеции. Этот матч в прямом эфире из Остравы покажет "Первый канал". Начало в 17.00 (мск). Предлагаем расписание всех трансляций дня о событиях молодежного ЧМ.

Где будем смотреть

4 января, суббота

"Первый"

17.00. Россия - Швеция. Первый полуфинал. Прямая трансляция.

Фото: Крис Бэрри / РИА Новости
Швеция - Россия - онлайн-трансляция полуфинала МЧМ по хоккею

"Матч ТВ"

14.25. "Острава. Live!". Специальный репортаж с молодежного чемпионата мира. Тематическая программа.

21.00. Канада - Финляндия. Второй полуфинал. Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

21.00. Канада - Финляндия. Второй полуфинал. Прямая трансляция.

23.30. "Острава. Live!". Специальный репортаж с молодежного чемпионата мира. Тематическая программа.

23.50. Россия - Швеция. Первый полуфинал. Трансляция в записи.

Тренер молодежной сборной России рассказал, как можно обыграть Швецию
Спорт Хоккей Чемпионат мира Молодежный чемпионат мира по хоккею 2020

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