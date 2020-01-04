Правительство утвердило план по адаптации к изменениям климата

Дмитрий Медведев утвердил национальный план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

Осуществляться мероприятия будут федеральными и региональными органами исполнительной власти. В документе определены меры экономического и социального характера, которые должны уменьшить уязвимость населения, экономики и природных объектов к последствиям изменений климата. Кроме того в нем говориться об использовании благоприятных возможностей, обусловленных такими изменениями.

"Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию мероприятий национального плана, поручено утвердить отраслевые планы адаптации к изменениям климата, а высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Федерации, ответственным за реализацию мероприятий национального плана, рекомендовано организовать работу по адаптации к изменениям климата и утвердить соответствующие региональные планы", - сказано в документе.