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04.01.2020 18:04
Рубрика: Власть

Проект нового КоАП будет внесен в правительство в марте

Текст: Владислав Куликов
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях должен быть в марте внесен в правительство страны, а в апреле - в Государственную думу. Такие сроки предусматривает утвержденный премьер-министром план законопроектной деятельности правительства России.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Напомним, минувшим летом правительством Российской Федерации была опубликована концепция нового кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Всю систему наказания за правонарушения планируется серьезно реформировать. В частности, как рассказал в свое время "РГ" советник председателя Госдумы Владимир Плигин, в законе будут особо выделены грубые правонарушения, за которые предусмотрено наиболее строгое наказание.

Фото: iStock
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В свою очередь, в Минюсте уточнили, что "в целях обеспечения профилактической направленности законодательства об административных правонарушениях планируется предусмотреть в качестве общего правила назначение гражданам за впервые совершенные административные правонарушения, не являющиеся грубыми, и при отсутствии отягчающих обстоятельств административного наказания в виде предупреждения".

По словам представителей ведомства, данный подход предлагается также распространить на индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и их работников в случае замены административного штрафа предупреждением. Еще интересная новация: систему дисконта, когда при своевременной расплате погашаешь лишь половину штрафа, предлагается распространить на все виды правонарушений. Сегодня, напомним, она действует только на нарушения правил дорожного движения.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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"Новая система исполнения административных наказаний должна быть ориентирована, прежде всего, на формирование в обществе четкого понимания обязанности самостоятельного и добровольного их исполнения, - подчеркнули в свое время в Минюсте. - Предлагается распространить механизм уплаты в размере половины суммы наложенного административного штрафа не только на административные правонарушения в сферах дорожного движения и благоустройства территории, но и на иные административные правонарушения, за исключением некоторых, например, грубых, влекущих угрозу жизни и здоровью граждан. Также представляется целесообразным предусмотреть возможность применения этого механизма помимо физических лиц и к иным субъектам административной ответственности".

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