Проект нового КоАП будет внесен в правительство в марте

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях должен быть в марте внесен в правительство страны, а в апреле - в Государственную думу. Такие сроки предусматривает утвержденный премьер-министром план законопроектной деятельности правительства России.

Напомним, минувшим летом правительством Российской Федерации была опубликована концепция нового кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Всю систему наказания за правонарушения планируется серьезно реформировать. В частности, как рассказал в свое время "РГ" советник председателя Госдумы Владимир Плигин, в законе будут особо выделены грубые правонарушения, за которые предусмотрено наиболее строгое наказание.

В свою очередь, в Минюсте уточнили, что "в целях обеспечения профилактической направленности законодательства об административных правонарушениях планируется предусмотреть в качестве общего правила назначение гражданам за впервые совершенные административные правонарушения, не являющиеся грубыми, и при отсутствии отягчающих обстоятельств административного наказания в виде предупреждения".

По словам представителей ведомства, данный подход предлагается также распространить на индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и их работников в случае замены административного штрафа предупреждением. Еще интересная новация: систему дисконта, когда при своевременной расплате погашаешь лишь половину штрафа, предлагается распространить на все виды правонарушений. Сегодня, напомним, она действует только на нарушения правил дорожного движения.

"Новая система исполнения административных наказаний должна быть ориентирована, прежде всего, на формирование в обществе четкого понимания обязанности самостоятельного и добровольного их исполнения, - подчеркнули в свое время в Минюсте. - Предлагается распространить механизм уплаты в размере половины суммы наложенного административного штрафа не только на административные правонарушения в сферах дорожного движения и благоустройства территории, но и на иные административные правонарушения, за исключением некоторых, например, грубых, влекущих угрозу жизни и здоровью граждан. Также представляется целесообразным предусмотреть возможность применения этого механизма помимо физических лиц и к иным субъектам административной ответственности".