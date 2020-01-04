Пастырь добрый вас точно утешит.

Если ты пришел в храм в предрождественские дни, и тебе понравилась проповедь или манера держать себя какого-то священника, наверное стоит подойти к нему.

Разговор со священником - глубокий и запоминающийся - остается в жизни и памяти даже неверующего человека минимум, как контрапункт, а для многих и как кульминация жизненного сюжета.

Священники - это люди, призванные служить Богу и заботиться о людских душах. Вряд ли мы небрежны к своей душе, а если небрежны, то, конечно, мечтаем встретить человека, способного стряхнуть с нас это небрежение

- Пастырское душепопечение наряду с совершением богослужений является едва ли не самым заметным делом священника в глазах людей, - сказал патриарх Кирилл, выступая на епархиальном собрании г. Москвы.

Для огромного количества людей первым шагом в знакомстве с церковью по сей день является разговор с батюшкой, обращение к нему за советом, за разрешением недоумений, уверен Предстоятель Русской церкви.

При этом попечение священника о душе человека требует предусмотрительности, осторожности и деликатности.

И церковь сегодня беспокоит, что получающий обширные познания в области богословия, истории, литургики, гомилетики, филологии семинарист, "душепопечению" особенно не научается.

И ему остается "в деликатнейшей области пастырского душепопечения" следовать тому доброму, что он увидел у наставников или старших собратьев, но ничто не страхует его от воспроизведения их ошибок, или собственных действий по принципу "как придется".

Первая и самая очевидная из возможных ошибок в пастырском руководстве, - подсказывает патриарх и священникам и прихожанам, - это неумение дорожить людьми. Тем более когда в условиях густонаселенного мегаполиса место ушедших немедленно занимают новые.

По его мнению, каждый человек, оставивший церковную жизнь, особенно если это происходит в результате пастырской ошибки - это трагедия!

- Наше нерадение или небрежность не должны стать преградой к воцерковлению приходящих в храм. Обязанность дорожить людьми требует от пастыря осторожности, трезвой и целомудренной боязни навредить неправильным словом или действием.

При этом, подчеркивает патриарх, эта обязанность вовсе не предполагает навязчивости. "Предлагать себя и даже кого-то иного в наставники и руководители - крайняя, недопустимая степень самонадеянности", - считает патриарх.

Он также предостерегает пастырей "по любому поводу проливать целые потоки слов и наставлений, наслаждаясь собственным красноречием".

Многословие редко бывает плодотворным, предупреждает он. "Что-то нынче священники во время исповеди много разговаривают, нас так не учили", - сказал как-то один опытный пастырь из русского Зарубежья, начавший свое служение полвека назад и унаследовавший в своем опыте пастырскую школу дореволюционного времени".

Пастырское внимание - это в первую очередь способность слушать и понимать человека. А утрата этой способности сегодня, по мнению патриарха, примета времени.

Удрученные этим малым пониманием на улице и на работе, мы надеемся обрести его в разговоре со священником. И если это так, то такой разговор умиротворяет, успокаивает, вдохновляет, утешает.

Мой покойный духовник говорил, что человек должен после разговора со священником быть утешенным.