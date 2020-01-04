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04.01.2020 16:15
Рубрика: Власть

Путин огласит послание Федеральному Собранию в полдень 15 января

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении совместного заседания палат парламента, из которого следует, что послание Федеральному Собранию будет оглашено в столичном выставочном зале "Манеж" в полдень 15 января. Документ опубликован официальном интернет-портале правовой информации.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Полномочным представителям главы государства в Совете Федерации и Госдуме поручено предложить спикерам обеих палат парламента собрать сенаторов и депутатов "15 января в 12 часов в Центральном выставочном зале "Манеж" для заслушивания послания президента РФ Федеральному Собранию".

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Путин намерен поднять в послании проблему стагнации доходов населения

На оглашение послания будут приглашены члены правительства, председатель и заместители председателя Конституционного суда РФ, глава Верховного суда, генеральный прокурор, руководитель Следственного комитета РФ, председатель ЦИК РФ, глава Счетной палаты, члены Госсовета РФ и главы основных конфессий.

ВГТРК поручено обеспечить теле- и радиотрансляцию совместного заседания палат парламента. Организационно-техническое обеспечение мероприятия возложено на администрацию президента РФ.

Власть Работа власти Госуправление Президент Послание президента Федеральному Собранию 2020 года

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