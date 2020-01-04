Путин огласит послание Федеральному Собранию в полдень 15 января

Полномочным представителям главы государства в Совете Федерации и Госдуме поручено предложить спикерам обеих палат парламента собрать сенаторов и депутатов "15 января в 12 часов в Центральном выставочном зале "Манеж" для заслушивания послания президента РФ Федеральному Собранию".

На оглашение послания будут приглашены члены правительства, председатель и заместители председателя Конституционного суда РФ, глава Верховного суда, генеральный прокурор, руководитель Следственного комитета РФ, председатель ЦИК РФ, глава Счетной палаты, члены Госсовета РФ и главы основных конфессий.

ВГТРК поручено обеспечить теле- и радиотрансляцию совместного заседания палат парламента. Организационно-техническое обеспечение мероприятия возложено на администрацию президента РФ.