Расширился список необлагаемых НДФЛ социальных выплат

С 1 января перечень доходов, которые не облагаются подоходным налогом (13%), заметно расширился. Например, его не будут начислять на положенные по закону выплаты и помощь в связи с рождением ребенка. "Речь идет, как о доходах в денежной форме (единовременное пособие), так и о доходах в натуральной форме. Здесь можно привести в пример "приданое" новорожденному, которое некоторые регионы выдают родителям при выписке из роддома", - поясняет Наталья Бокова, эксперт по налогообложению "СКБ Контур".

Если организация выплачивает своим сотрудникам единовременное пособие в связи с рождение ребенка, такая выплата не облагается НДФЛ ни у матери, ни у отца в пределах 50 тысяч рублей, добавляет Бокова.

Следующий пункт - оплата дополнительных выходных дней, предоставляемых родителям, опекунам и попечителям для ухода за детьми-инвалидами. Трудовой кодекс предоставляет в такой ситуации право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. "Споры о том, облагать или не облагать НДФЛ оплату этих дней, шли довольно долго. Наконец, в налоговом законодательстве появилась четкая норма. С 1 января 2020 года льгота закрепляется в подп. 78 ст. 217 НК РФ", - уточняет Наталья Бокова.

Оплата стоимости проезда граждан, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также неработающих членов его семьи к месту отпуска и обратно в пределах России также с 1 января 2020 года не облагается НДФЛ.

Из-под налогообложения выведена компенсация, которую собственники участков получают в случае изъятия у них земли государством. Правда, изменения только технические. С 1 января 2020 года выкупная стоимость не будет облагаться НДФЛ, а до этого момента к сумме дохода применялся имущественный вычет. Получалось, что налога также нет, однако налогоплательщику приходилось отчитываться (декларировать) за полученный от продажи земельного участка доход. Теперь это делать не придется.

С 1 января 2020 года не облагается НДФЛ материальная помощь, оказываемая образовательными организациями. Речь идет о поддержке студентов (курсантов), аспирантов, адъюнктов, ординаторов и ассистентов-стажеров. Налог не насчитывается на сумму в пределах 4 тысяч рублей за налоговый период.

Освобождение от НДФЛ действует, если материальную помощь оказывает организация, которая ведет образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам. Такую деятельность могут вести, кстати, не только юридические лица, но и индивидуальные предприниматели, отмечает Наталья Бокова.