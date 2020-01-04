5 января пройдет премьера ледового шоу "Снежная королева" Петра Чернышева

Москвичей и гостей столицы в Новопушкинском сквере ждет новый взгляд на сказку Андерсена "Снежная королева". Ее поставил пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев. В своей постановке он соединил мастерство выдающихся фигуристов и волшебную историю, невероятные приключения и яркие костюмы, дух праздника и восхищение перед силой человеческих чувств.

По словам организаторов, выбор Петра Чернышева "пал на одну из самых красивых сказок, которая с детства ассоциируется с завораживающей, торжественной красотой снега и льда, особой зимней магией, а также с волшебными приключениями".Музыкальное сопровождение постановки включает классические и современные произведения.

В ряде показов выступят олимпийская чемпионка в танцах на льду, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы, трехкратная чемпионка России Татьяна Навка и сам Петр Чернышев. Кроме того, в ледовом шоу выступят Анна Погорилая - бронзовый призер чемпионата мира, серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы, Станислава Константинова - бронзовый призер зимней Универсиады (2019), призер этапов гран-при, действующая спортсменка, Мария Сотскова - серебряный призер финала Гран-при, вице-чемпионка мира среди юниоров (2016), серебряный призер юношеских Олимпийских игр, призер международных соревнований, Максим Ковтун - четырехкратный чемпион России, двукратный серебряный призер чемпионата Европы, двукратный серебряный призер командного чемпионата мира, Артур Гачинский - бронзовый призер чемпионата мира, серебряный призер Чемпионата Европы, двукратный серебряный медалист чемпионатов России.

Пройдет ледовое шоу в Новопушкинском сквере с 5 по 8 января - в 19.30, а 7 января - еще в 15.00. С 9 января по 10 января - в 19.00, 11 и 12 января в 17.00.

Стоимость входного билета для взрослых - 100 рублей, дети до 7 лет смогут посмотреть ледовый балет бесплатно.