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04.01.2020 15:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Чем заняться на ВДНХ в новогодние каникулы

Текст: Любовь Проценко
На главной выставке страны в эти новогодние каникулы выбор проведения досуга настолько широк, что каждый посетитель может найти себе занятие по душе - и взрослые, и дети.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Любители спорта 5 и 7 января в 12:00 могут начать день с зарядки на катке, а 5, 6 и 7 января с 12:00 до 15:00 и с 17:00 до 20:00 посетить мастер-классы по фигурному катанию.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Почти 3 миллиона москвичей встретили Новый год на улицах и в парках

Перед павильоном №57 работает спортивно-развлекательный комплекс. В расположенном там детском сноуборд-парке малышей от 3 до 6 лет могут научить кататься на доске, на площадке памп-трека - проходить трассу на своих велосипедах и самокатах. Время работы - с 11:00 до 19:00 по 7 января. Здесь же дети с родителями 5 и 7 января с 12:00 до 16:00 могут принять участие в спортивных стартах и попробовать себя в профессии Деда Мороза и даже вручить подарки детям.

Фестиваль скандинавской ходьбы пройдет 5 января с 11:00 до 14:00. Этот вид спорта пользуется популярностью как среди пожилых, так и среди молодых москвичей. Можно на ВДНХ и совместить приятное с полезным. Например, принять участие в соревнованиях и прогуляться по самым живописным местам.

В Шахматном клубе на мастер-классах по росписи коньков помогут превратить обычные коньки в произведение искусства. Научат этому профессиональные художники совершенно бесплатно 5 января с 15:00 до 19:00, 7 января с 12:00 до 16:00. Желающим требуется лишь зарегистрироваться и принести коньки с собой. 6 января здесь ждут любителей шахмат - с 12:00 до 17:00 состоятся турниры по быстрым шахматам.

На три выставки, посвященные юбилею ВДНХ, с 11.00 до 15.00 свободный вход. Среди них "Коллекция Ульяновского художественного музея: Поленов, Пластов, Пикассо и не только" и "История мечты. Выставка архивной фотографии к 80-летнему юбилею ВДНХ" в павильоне "Рабочий и колхозница", "Посмотрим выставку! или Культурный код ВДНХ" в павильоне №67.

В Центре славянской письменности "Слово" (павильон №58) 5 и 6 января в 12:00 предлагается квест "Тайна древнего предания". Его участникам предстоит разгадать секрет многовековой легенды. 7 и 8 января в эти же часы на интерактивных экскурсиях "Живое слово" дети и взрослые узнают интересные факты из истории славянской письменности и культуры. Зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте Центра.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
В России уже встретили Новый год

В рамках зимней образовательной программы "Знание. ВДНХ" в павильоне "Рабочий и колхозница" 5 января в 12:00 детям от двух лет покажут сказочный спектакль "Новогодние посиделки с Ежиком и Медвежонком", а тем, что постарше 7 января в 14:00 увидят спектакль "История одного чуда".

В павильоне "Рабочий и колхозница" 8 января в 15:30 самым маленьким зрителям покажут мультфильм "Кошка Машка". Тех, кому от 12 лет и больше, в 13:00 приглашают в кинолекторий "Легендарные монстры черно-белого кино". В 14:30 для ребят от 6 лет пройдет мастер-класс "Тауматроп. Кино на ладошке", а в 16:00 - праздничная программа "Щелкунчик. История чуда". Все программы бесплатные, для участия нужно лишь предварительно зарегистрироваться.

В инновационно-образовательном комплексе "Техноград" для взрослых проведут бесплатные мастер-классы по 3D-моделированию, актерскому мастерству, управлению квадрокоптером, карвингу и другим. Занятия идут по 8 января с 12:00 до 20:00, подробнее на сайте "Технограда".

В историческом парке "Россия - моя история" продолжается Зимний фестиваль. В павильоне №57 в Музее советских игровых автоматов можно посмотреть выставку "Давай достанем с антресоли праздник!". Она расскажет историю елочных игрушек и научить самим делать новогодние украшения, увидеть необычные песочные представления по мотивам любимых сказок "Снежная королева" и "Щелкунчик", а также классику советского кинематографа - фильмы "Джентльмены удачи", "Кавказская пленница", "Королевство кривых зеркал". Вход - свободный.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Идеальный плейлист для катка

Открыт 5, 7 и 8 января и павильон "Макет Москвы". Он работает с 10:00 до 20:00. На площади 429 квадратных метров бесплатно, в масштабе 1:400, можно посмотреть 23 тысячи объектов: Московский Кремль и Красную площадь, храм Христа Спасителя, Садовое и Бульварное кольца, сталинские высотки и многие другие. Можно увидеть и необычную фотовыставку, а так же новогодние ретрооткрытки с видами столицы на фоне современных объектов макета показывают, как менялся город на протяжении десятилетий.

По 7 января на ВДНХ ЭКСПО работает выставка "Ювелирный вернисаж". В 75-й павильон новые коллекции привезли более ста компаний из России и других стран - от крупных производителей до творческих мастерских и художников-ювелиров.

В парке "Останкино" можно бесплатно покататься на коньках. А когда снега будет достаточно, пробежаться и на лыжах.

Лучше спланировать свой досуг тематические маршруты - "Зима на ВДНХ" и "Зимняя ВДНХ детям". Сориентироваться в них помогут печатные карты, которые можно бесплатно взять во всех информационных центрах выставки.

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