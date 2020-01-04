Марат Хуснуллин: По программе реновации строятся и проектируются 213 домов

По программе реновации в столице строятся и проектируются 213 домов. Об этом сообщил сегодня на своей странице в Facebook заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин. Он написал: "В этом году в столице сделали большой шаг в реализации программы реновации - построили уже 49 домов. Еще 213 домов площадью более 3 млн кв. метров строится и проектируется по реновации".

Он напомнил, что всего в программу реновации включено 5 тыс. 173 многоквартирных дома, которые будут снесены. Обитатели квартир в них - порядка миллиона москвичей - в течение пятнадцати лет должны переехать в новые квартиры. Первые 17 тысяч из них уже справили новоселья за время после принятия программы c августа 2017 года.

Сейчас новостройки для реновации возводятся уже во всех районах города. Еще 17 тысяч москвичей получат новое жилье, по словам Марата Хуснуллина, за 2020 год.