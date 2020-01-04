Модель арестована по обвинению в вымогательстве у Никаса Сафронова

Таганский суд Москвы отправил в СИЗО столичную модель Марину Рудницкую, подозреваемую в вымогательстве у художника Никаса Сафронова около 500 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Таганский суд арестовал Рудницкую на два месяца, а ее подругу Татьяну Морозову отправил под домашний арест на тот же срок", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала и пригрозила, что выступит с разоблачением в одном из шоу на федеральном канале. За свое молчание она через свою подругу, которая выступила в качестве посредника, потребовала у Сафронова около 500 тысяч рублей. Как сообщает агентство, женщин задержали во время передачи денег.