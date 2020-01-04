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04.01.2020 17:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Модель арестована по обвинению в вымогательстве у Никаса Сафронова

Текст: Владислав Куликов

Таганский суд Москвы отправил в СИЗО столичную модель Марину Рудницкую, подозреваемую в вымогательстве у художника Никаса Сафронова около 500 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: iStock
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"Таганский суд арестовал Рудницкую на два месяца, а ее подругу Татьяну Морозову отправил под домашний арест на тот же срок", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала и пригрозила, что выступит с разоблачением в одном из шоу на федеральном канале. За свое молчание она через свою подругу, которая выступила в качестве посредника, потребовала у Сафронова около 500 тысяч рублей. Как сообщает агентство, женщин задержали во время передачи денег.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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