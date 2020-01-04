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04.01.2020 12:23
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На станции МЦД-1 "Дегунино" обновили остановки и отремонтировали парковки

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Обновили остановки и отремонтировали парковки еще на одной станции МЦД - 1 "Дегунино". В рамках комплексного благоустройства там привели в порядок 3 перехватывающих парковки.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Теперь там удобно оставлять машину, чтобы пересесть на электричку и значительно сократить время в пути, рассказали "РГ" в пресс-службе департамента капитального ремонта Москвы: "Как и ожидалось, многие автомобилисты захотели воспользоваться удобным парковочным пространством, чтобы быстрее добраться до нужной станции".

Для пассажиров, которые предпочитают пользоваться только общественным транспортом, на прилегающей к платформе "Дегунино" территории заменили четыре остановочных павильона. Теперь ожидать автобус стало комфортно в любую погоду.

Отремонтировали на станции и тротуары, а там, где их не было, обустроили новые общей площадью 8,3 тыс. кв. метров. Проезжую часть тоже привели в порядок, заменив асфальт на 11,5 кв. м.

"Дорога к станции стала светлее и безопасней: теперь ее освещают почти 100 новых фонарей и уличных торшеров. А если по дороге к станции захочется отдохнуть, есть удобные скамейки. Всего на территории возле станции установили 20 скамеек и урн", - добавили в пресс-службе ведомства.

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В завершение работ по благоустройству территории здесь разбили 15 тыс. кв. метров газона.

Напомню, станция МЦД-1 "Дегунино" находится в районе Восточное Дегунино, в котором проживает более 98 тысяч человек и пока нет ни одной станции метро. Теперь, помимо платформы "Дегунино", горожане могут воспользоваться еще двумя станциями Московских центральных диаметров: "Лианозово" и "Бескудниково". Для этого нужно просто выбрать ближайшую к своему дому станцию и быстро добраться до центра Москвы или пересечь город и отправиться в Одинцово.

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