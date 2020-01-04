В Москве объявлен "желтый" уровень погодной угрозы

В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за снега и обледенения, сообщается на сайте Росгидромета.

На территории Подмосковья предупреждение действует до 22:00 субботы, на территории Москвы - до 00:00 5 января. Также на территории двух регионов 5 января действует предупреждение о гололедице.

Согласно прогнозу, с 2 часов дня и до конца суток в субботу в Москве и области ожидается снег, мокрый снег и гололед. При этом скорость ветра может достигать 15 м/с.